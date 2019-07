Google Telefono si aggiorna in beta e testa una nuova interfaccia | ecco immagini e APK

Google acquista volti a 5 dollari per migliorare il suo sistema di sblocco del telefono : Da tempo si susseguono indiscrezioni secondo cui il team di Google è al lavoro su una nuova versione del sistema di sblocco con viso per i suoi smartphone Pixel L'articolo Google acquista volti a 5 dollari per migliorare il suo sistema di sblocco del telefono proviene da TuttoAndroid.

Il telefono che dimostra che tra Huawei e Google è tutto a posto : Il primo smartphone 5G della Huawei sta per arrivare in Italia e funzionerà con Android. Questo dovrebbe bastare a tacitare un po' di rumors nati soprattutto su una certa freddezza di Tim sul nuovo top di gamma del colosso cinese, il Mate 20 X 5G che si è già visto in Svizzera, Gran Bretagna e Spagna, dove è operativa la rete di nuova generazione. Da martedì sera, Vodafone, che ha già certificato il Mate 20 X 5G (che ...