Concorsi Camera Deputati 2019 | 38 Consiglieri Parlamentari | al via le iscrizioni

Fonte : leggioggi

(Di martedì 30 luglio 2019) Sul sito istituzionale dellaè stata comunicata la data di pubblicazione dei primi bandi dei: dalle ore 18 del 30 Luglioè possibile candidarsi alle due procedure per l’assunzione di 38. Vediamo assieme tutte le informazioni per candidarsi. IPubblici in uscita: bandi in uscita Nell’incontro tenutosi il 16 Lugliosono stati varati due bandi di concorso per l’assunzione di 38. In particolare: 30professionalità generale (qui il bando); 8professionalità tecnica con specializzazione informatica (qui il bando). Leggi la comunicazione ufficiale Come precedentemente comunicato, i bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale del 30 Luglio. Le ...

M5S_Camera : Presto 53mila #docenti verranno assunti nelle nostre #scuole! Dobbiamo proseguire su questa strada, per migliorare… - Montecitorio : Saranno pubblicati oggi i bandi di #concorso per il ruolo di consigliere parlamentare alla #Camera. A partire dalle… - StefanoCeccanti : usciti i bandi di concorso Camera -