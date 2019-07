Carabiniere ucciso - la Procura : «Cerciello non aveva la pistola - l'aveva dimenticata» : «Mario Cerciello Rega non aveva la pistola, l'aveva dimenticata, è stata probabilmente una dimenticanza, ma ciò non toglie che non aveva alcuna possibilità di...

Il comandante Gargaro : "Cerciello non aveva l'arma con sé - l'aveva dimeticata" : Durante la conferenza stampa emerge un dettaglio importante: il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega non aveva l'arma con sè perché l'aveva dimenticata. Nonostante ciò, l'operazione è stata eseguita nel modo corretto, quindi non è necessario parlare di ombre e misteri sul caso della morte del carabiniere Mario Cerciello Rega. Questo è stato dichiarato durante la conferenza stampa dei ...

Caso Cerciello Rega : "Gli americani in carcere? Indifferenti a tutto - ma non hanno perso sonno e appetito" : “Indifferenza totale”. Con queste parole gli operatori carcerari di Regina Coeli descrivono il comportamento di Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due giovani americani fermati venerdì scorso per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. A riportare le testimonianze è il Corriere della Sera.“Con noi non comunicano. Eppure l’inglese lo parliamo bene. Non ci dicono nemmeno ...

Roma - carabiniere Mario Cerciello Rega ucciso : il pusher suo informatore - intervento non concordato : Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega è stato ucciso a Roma da uno studente americano con otto coltellate. Il pusher Sergio era un suo informatore, il carabiniere è andato a recuperare il borsello dello spacciatore senza informare la sua stazione.Continua a leggere

CARABINIERE UCCISO/ Perché pensiamo tutti all'omicida e non al martirio di Cerciello? : CARABINIERE UCCISO. Ad accoltellare a morte il vicebrigadiere Mario Rega Cerciello sarebbe stato uno dei due americani fermati. Il giovane ha confessato