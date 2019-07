Scuola | dal Mef via libera all’assunzione di 53mila docenti

Scuola - concorso ordinario infanzia e primaria ultime notizie : aggiornamenti dal Miur : C’è grande attesa tra il personale scolastico per l’uscita del bando di concorso ordinario per la Scuola dell’infanzia e della primaria: il bando della selezione nazionale era atteso per questa settimana ma slitterà di qualche giorno. Infatti, il Ministero dell’Istruzione ha convocato i sindacati presso la sede di Viale Trastevere per la giornata di martedì 30 luglio al fine di discutere l’informativa. concorso ...

Imbrattarono e vandalizzarono Scuola elementare : denuncia per 11 minori : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, al termine di una mirata attivita’ investigativa, hanno denunciato in stato di liberta’ 11 minorenni di eta’ compresa tra i 15 e 17 anni, per il reato di danneggiamento aggravato. I Carabinieri della Stazione di Passoscuro hanno avviato le indagini dopo che ignoti, nelle notti del 19 e 22 luglio scorso, avevano messo a segno numerosi atti vandalici, all’interno ...

Scuola - la Cassazione conferma : “I diplomati magistrali restano fuori dalle graduatorie” : Brutte notizie per i diplomati magistrali che restano fuori dalle graduatorie a esaurimento per l'insegnamento. A deciderlo, rigettando il ricorso presentato da 27 diplomati magistrali contro la sentenza del Consiglio di Stato, è la Cassazione: vengono così esclusi i docenti che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.Continua a leggere

Scuola - la Cassazione conferma : maestri diplomati fuori dalle graduatorie : Scuola, la Suprema corte di Cassazione conferma: i maestri diplomati esclusi dalle graduatorie. Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno respinto il ricorso di un nutrito gruppo...

Scuola - la Cassazione conferma : diplomati magistrali fuori dalle graduatorie a esaurimento per materne e elementari : I maestri diplomati alle magistrali che non hanno partecipato alle sessioni di abilitazione o ai concorsi sono fuori dalle graduatorie a esaurimento per scuole materne ed elementari. Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno respinto il ricorso di un nutrito gruppo di maestri diplomati, confermando il pronunciamento del Consiglio di Stato arrivato alla fine del 2017. La Cassazione ha ritenuto “non esistente” l’abuso di potere ...

Chirurgia endoscopica dell’orecchio - l’Ospedale San Paolo di Napoli fa Scuola a medici di tutto il mondo : Un gruppo di giovani medici Indiani è arrivato ieri all’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta in occasione del workshop di Chirurgia organizzato da Giuseppe Panetti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria al presidio ospedaliero dell’ASL Napoli 1 Centro. Nel corso degli anni il workshop ha portato a Napoli specialisti da paesi quali Germania, Australia, Belgio, Israele e India. L’obiettivo? Imparare in sala operatoria, ...

Giocattoli - Scuolabus e prodotti ortopedici : ?tutti i settori infiltrati dalla mafia : Innumerevoli, i tentacoli della piovra mafiosa si allungano ormai su qualunque settore di mercato da catturare. Appena pubblicata, la relazione della Dia (direzione investigativa antimafia) sul secondo semestre 2018...

Scuola/ Il "compito" assegnato dalle prove Invalsi ai prof di lettere : Elementi di riflessione per i docenti di lettere alla luce dei risultati del rapporto Invalsi. Come educare i giovani a comprendere un testo?

Giovani : Renzi - ‘dal 21 a 24 agosto Scuola per Under 30 a Lucca’ : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Segnalo la scuola estiva Meritare l’Italia che si terrà al Ciocco (provincia di Lucca) dalle 19 di mercoledì 21 agosto fino alle 13 di sabato 24 agosto. La scuola è riservata a ragazze e ragazzi (in egual numero!) nati dopo il 1″² gennaio 1990 e fino al 31 dicembre 2003. Io starò con i ragazzi per tutti e quattro i giorni e avremo ogni giorno ospiti diversi”. Lo scrive Matteo Renzi ...

Scuola : il concorso per dirigenti scolastici non si ferma - ok dal Consiglio di Stato : Riparte il concorso per i presidi della Scuola italiana, sospeso con una sentenza del Tar del Lazio dello scorso 2 luglio. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso effettuato dal Miur consentendo di portare a termine entro l'inizio dell'anno scolastico a settembre le prove per l'assunzione di 2900 dirigenti scolastici. Bussetti: "La Scuola italiana non può aspettare".Continua a leggere

Scuola - domani via alle domande per le assegnazioni provvisorie : ecco le modalità : A partire da domani, martedì 9 luglio, sarà possibile inviare le domande di assegnazione provvisoria per quanto riguarda l’anno scolastico 2019/2020. I docenti dovranno presentare la propria domanda online, tramite la piattaforma Istanze Online mentre il personale ATA, il personale docente di Religione Cattolica, il personale educativo, i docenti nei licei musicali e il personale docente assunto ex DDG 85/2018 dovranno presentare domanda ...

“Voglio morire” : a 11 anni disegna a Scuola gli abusi subiti dalla madre e la fa arrestare : Una bambina di 11 anni di Marbella, in Spagna, ha realizzato dei disegni in cui appare con una valigia e un coltello tra le mani chiedendo di "volare via". Gli insegnanti, preoccupati, anche dopo aver notato che aveva lividi sul corpo, hanno riferito tutto alla polizia che ha infine arrestato la madre per maltrattamenti.

Scuola : concorsi riservati e Pas in alto mare - dal 1° settembre fino a 150 mila Mad : Fase di stallo per l'emendamento che prevede i concorsi dedicati ai docenti precari che abbiano già svolto almeno 36 mesi di servizio da supplenti nella Scuola e per i Percorsi abilitanti speciali (Pas), necessari per l'abilitazione all'insegnamento. Come spiegato dal sindacato della Scuola Gilda, infatti, il piano di reclutamento dei docenti precari non è andato in porto perché l'emendamento stesso non è stato incluso nel recente Decreto ...

Scuola/ Dalla Francia a Orazio - studenti protagonisti di un mondo aperto : La relazione tra realtà formative diverse aiuta ragazzi e professori. Come a Napoli hanno dimostrato Olimpiadi delle lingue classiche e progetti Erasmus+