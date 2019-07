Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 29 luglio 2019)– cui la distribuzione italiana aggiunge un posticcio “IlDei”, preso pari pari dal titolo di un classico del 1960 – conferma la statura del suo regista e sceneggiatore, il giovanissimo Ari, classe 1986, che s’era già messo in luce confamiliare d’esordio Hereditary. Con questo nuovo titolo aumentano anche le ambizioni di, a conferma, non solo rispetto al suo autore, della stagione assai felice attraversata dal genere horror, che accanto agli usuali film giocati su effetti truculenti e jumpscare, negli ultimi anni ha dato frutti di assoluto valore, il terrore in chiave politica di Jordan Peele (Get Out e Us), l’attenta radiografia sulle inquietudini dell’adolescenza del notevole It Follows di David Robert Mitchell, la paura metafisica di The Witch di Robert Eggers, anche di notevole cura formale. E la forma è una delle ...

StefanoFedele : Midsommar – Il Villaggio Dei Dannati, per Ari Aster l’horror è una questione di eleganza - guidopacitto : Midsommar - Il Villaggio dei Dannati (2019) - ilcinesemaforo : Midsommar – Il villaggio dei dannati -