Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Teheran ha teso una manoStati Uniti per cercare di recuperare l’accordo sul nucleare trae 5+1 (Jcpoa), ma da Washington è arrivato un ‘no’. Almeno a quanto ha riferito il portavoce del ministero degli Esteriiano, Abbas Mousavi, che ha poi accusato gli Usa di “non volere il dialogo” con la Repubblica Islamica. La rivelazione arriva quasi al termine di una giornata schizofrenica per il portavoce che più volte ha ribadito la volontà del governo di aprire a un nuovo accordo, ammettendo anche dei passi in avanti ad esempio nell’atteggiamento dell’Arabia Saudita, salvo poi lanciare accuse contro gli Stati Uniti su unamancanza di collaborazione. Secondo quanto riferito da Mousavi, l’amministrazione Trump ha respinto una propostaiana, presentata a luglio dal ministro degli Esteri, Mohammad Javad Zarif, durante una sua ...

ClaudioZavatti1 : RT @fattoquotidiano: Iran: “Abbiamo offerto agli Usa maggiori controlli in cambio di stop a sanzioni. Ma loro non vogliono un accordo” http… - The_ChosenOne_1 : RT @fattoquotidiano: Iran: “Abbiamo offerto agli Usa maggiori controlli in cambio di stop a sanzioni. Ma loro non vogliono un accordo” http… -