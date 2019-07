De Vito | nel Lazio manca programmazione sportiva

Fiorentina - l’esito dell’incontro Chiesa-Commisso e nel frattempo Vitor Hugo saluta i tifosi : “A Firenze ho vissuto emozioni indescrivibili e indimenticabili che mi hanno fatto crescere come professionista e come uomo”. E’ il messaggio su Instagram dell’ex difensore viola Vitor Hugo che si trasferisce al Palmeiras. “Oggi finisco il mio ciclo insieme a voi, consapevole che in campo ho sempre lasciato il meglio di me, in ogni singola partita, per la squadra e per Davide. Per questo esco a testa alta. ...

Food : 1 tonnellata di panettoni alla Notte dei Maestri del LieVito Madre a Parma : Parma, 24 lug. (Labitalia) - Una tonnellata di panettone e lievitati tagliati il 22 luglio durante [...]

Banca Popolare di Bari - si è dimesso il presidente Marco Jacobini. Al suo posto GianVito Giannelli : La decisione a tre giorni dalla nomina del nuovo cda e dall'approvazione di un bilancio con 420 milioni di debiti. Vincenzo De Bustis Figarola nominato amministratore delegato

Diversi intossicati in un villaggio turistico del Sud Italia : si sospetta di un piatto freddo di carne serVito nel ristorante : Sono almeno dodici gli intossicati, con due ricoveri precauzionali, di cui uno ancora in atto, e numerose altre persone con malori più lievi. E’ il bilancio finale diffuso dall’Asl di Lecce dopo il caso di intossicazione alimentare verificatasi ieri al “The Village” un villaggio vacanze di Torre dell’Orso, Marina di Melendugno. Dopo l’ispezione dei Nas e i controlli del Gruppo Malattie a Trasmissione ...

Incendio nella notte a San Vito Lo Capo : evacuato villaggio turistico : Gli ospiti del villaggio 'Calampiso' di San Vito Lo Capo, nel trapanese, hanno vissuto una notte di paura a causa di un vasto Incendio che ha lambito le strutture riservate agli ospiti. Ad accorgersi dell'emergenza in corso sono stati per primi gli animatori del villaggio intorno all'1:30 di notte, mentre erano impegnati nella riunione per organizzare le attività del giorno successivo.Subito dopo hanno avvertito la reception e i responsabili ...

Fuoco e paura a San Vito - campeggio evacuato via mare nella notte : paura nel Trapanese per un vasto incendio alimentato dallo Scirocco. Le fiamme e le alte temperature hanno prodotto uno scenario da inferno. nella notte è stato attivato in prefettura il Centro di coordinamento soccorsi per il coordinamento delle operazioni di spegnimento del rogo di vaste proporzioni, divampato verso le 2 nel Comune di San Vito Lo Capo. Le operazioni di spegnimento, rivelatesi complesse per il vento, hanno interessato una ...

Danilo Toninelli e l'Anas regalano milioni a Vito Bonsignore per un'autostrada inutile : È la Ragusa-Catania: il politico e banchiere Bonsignore riceverà decine di milioni dal governo per un'infrastruttura che non serve. Si divideranno l'indennizzo anche il gruppo Mantovani, quello del Mose, e la Tecnis, coinvolta nell'inchiesta sulla Dama Nera. Ecco i documenti dello scandalo che finirà a carico del contribuente La nuova Anas promessa da Danilo Toninelli e dai 5 Stelle si è persa per strada "