Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) “Stiamollando la sua condizione, parlando con il preparatore atletico stiamo valutando se schierarlol’Almagro in Coppa d’Argentina. Si gioca tra 18 giorni. Ho chiesto se può essere in forma per quel match lì. Stiamo lavorando in questo senso. In questi giorni lo stiamo provando, lo stiamo valutando, ha un’ottima attitudine e predisposizione al lavoro“. Queste le parole del tecnico del, Gustavo, in merito alla data del possibile esordio di Daniele Decon la maglia della squadra argentina.Juniors-Huracan 0-0, Desolo spettatore: l’ex Osvaldo lancia frecciateL'articolo Del’esordio? L’allenatore del: “Forsel’Almagro in Coppa” CalcioWeb.

MarRodriguez150 : RT @CalcioWeb: De Rossi, presto l'esordio? L'allenatore del Boca Alfaro: 'Forse contro l'Almagro in Coppa' - CalcioWeb : De Rossi, presto l'esordio? L'allenatore del Boca Alfaro: 'Forse contro l'Almagro in Coppa' - louisfeatstvles : @sunlouisoioi azzu ma perché stamattina ti sei svegliata così presto? ho sentito lo sciacquone in bagno alle 8 (tip… -