Amore finito tra Christian Panucci e Samanta Togni | i due si sono lasciati

Uomini e Donne/ Irene Capuano 'Amore infinito con Luigi Mastroianni' - Trono Classico - : Uomini e Donne, Trono Classico news: Irene Capuano, rispondendo alle domande dei fans, confessa il suo amore per Luigi Mastroianni.

Cole Sprouse e Lili Reinhart di Riverdale si sono lasciati - Amore finito : Dopo due anni di relazione, Cole Sprouse e Lili Reinhart si sono lasciati. I due attori sono star della serie tv Riverdale (di cui è in lavorazione la quarta stagione con tanto di episodio tributo a Luke Perry) ed è stato proprio il set condiviso la situazione che li ha fatti incontrare e innamorare, nel 2017. Ora quei tempi sembrano molto lontani ma, stando a quanto riportano le fonti americane, non sarebbe stata detta l’ultima parola ...

Now You’re Gone di Tom Walker feat. Zara Larsson è lo strazio dell’Amore finito (video - testo e traduzione) : Now You're Gone di Tom Walker arriva oggi, 19 luglio, in rotazione radiofonica. Il singolo è il quarto estratto dall'album What A Time To Be Alive, il disco d'esordio del cantautore britannico, dopo i brani Angels, My Way e Just You And I. Tom Walker, inoltre, ha già conquistato il pubblico italiano grazie al suo featuring con Marco Mengoni per il singolo Hola (I Say), tratto dall'album Atlantico. In questo nuovo singolo Tom ...

Andreas Muller e Veronica Peparini - è Amore infinito sulle note del Re Leone : “Ti amo” : La coppia di "Amici di Maria De Filippi", dopo l'ufficializzazione del loro rapporto, continua a stare stretta, abbracciata sui social come nella vita reale. I due ballerini sono andati anche alla première de Il Re Leone, si dedicano "Can you feel the love tonight": "Io e Veronica siamo stati invitati a vedere la prima di Lion King. E questa colonna sonora è giusta per noi".Continua a leggere

Paola Di Benedetto e Federico Rossi - Amore finito : ‘Storia conclusa - fidarsi non serve a nulla’ : “La mia storia con Federico si è conclusa” con queste semplici parole condivise in una storia di Instagram pubblicata nella mattinata di giovedì 11 luglio Paola Di Benedetto ha confidato ai suoi follower che la relazione con Federico Rossi del duo musicale Benji & Fede si è interrotta. I due stavano insieme da circa un anno e sembrava che avessero superato una crisi recente ma, a quanto pare, il loro amore non è stato abbastanza ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli dopo 10 anni è finito l’Amore : Tra il cantante Eros Ramazzotti e la modella Marica Pellegrinelli è finito l’amore ed è arrivato l’annuncio ufficiale. «Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile». Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli annunciano così all’”ANSA” la fine del loro matrimonio. Una notizia che lascia senza parole i fan, anche se negli ultimi giorni si erano ...

Pamela Anderson torna single! È finito l’Amore con il calciatore Adil Rami : Pamela Anderson rompe il fidanzamento con il calciatore Adil Rami, e si scaglia contro il suo ex in un lungo post su instagram. Dopo due anni di amore incondizionato e di progetti per il futuro, Pamela Anderson torna single. È finita la sua love story con Adil Rami, calciatore di 33 anni. Lo annuncia in un lungo post su instagram in cui l’ex bagnina di Baywatch ha definito il suo compagno un “mostro traditore”. I due sono sempre ...

Max Allegri - il matrimonio saltato a 2 giorni dalle nozze : Amore finito di colpo : Ha deciso di prendersi un anno sabbatico dopo il suo addio alla Juventus. 12 mesi che Massimiliano Allegri userà per recuperare tempo e dedicarlo alla famiglia a cominciare da Ambra Angiolini: la donna con la quale da qualche tempo trascorre la vita. Un amore solido il loro, in grado di reggere agli anni di differenza e a un ex importante come Francesco Renga dalla separazione con il quale Ambra ha impiegato molto a riprendersi. Una situazione ...

Katia Fanelli e Vittorio : Amore finito prima di Temptation Island? : Temptation Island 2019: Katia e Vittorio si sono già lasciati prima di partecipare? Il blog News UeD, dopo la puntata d’esordio della sesta edizione di Temptation Island di Filippo Bisciglia, ha ricevuto numerosissime segnalazioni sulla coppia composta da Jessica e Andrea, ma non solo. Difatti una di queste segnalazioni è arrivata anche su un’altra coppia che tanto ha fatto discutere ieri sera i numerosi telespettatori sui social. ...

Andrea Damante : finito l'Amore con Giulia - si sarebbe fatto 'tentare' da Barbara : Il gossip che ha riportato l'ultimo numero di "Chi" su Andrea Damante in realtà circolava da qualche giorno sul web: mentre la sua ex Giulia De Lellis inizia a farsi vedere sempre più spesso accanto a Iannone, il dj pare non passi le serate a rimpiangere la sua storia appena finita. I bene informati, infatti, sostengono che l'ex tronista avrebbe flirtato con Barbara Fumagalli qualche giorno fa: dopo essere stati all'evento Mamacita, i due ...

Amici - fan del talent molto tristi : è finito l'Amore tra Emma e Biondo : I fan di Amici sono molto tristi. E’ finita, infatti, la storia fra Biondo ed Emma Muscat, nata fra i banchi della diciassettesima edizione del programma Amici, condotto da Maria De Filippi. L’amore è durato un anno, ma già da qualche tempo si erano registrati i primi problemi: ora i due si sono la

Volley - Julio Velasco e l’Italia : un Amore infinito. Il Guru deve scoprire e lanciare i giovani - la nuova missione : Julio Velasco torna in sella e lo fa in grande stile, come ha sempre fatto: il Guru del Volley ha accettato l’incarico offertogli dalla Federazione Italiana e da oggi è il nuovo direttore tecnico del settore giovanile maschile. L’uomo capace di portare l’Italia sul Tetto del Mondo per ben due volte aveva lasciato la panchina di Modena al termine della passata stagione, si è preso un breve periodo di riflessione e si è rimesso ...

Diletta Leotta è tornata single! Amore finito con Matteo Mammì : La notizia è stata lanciata da “Dagospia” con un flash che manda in visibilio tutti gli appassionati di gossip e non solo. Nessuna conferma per ora sulla presunta rottura tra la conduttrice e lo storico fidanzato Matteo Mammì. «La conduttrice pallonara più desiderata d’Italia ha mollato al suo destino il compagno Matteo Mammì. E si è comprata una bella casa a Milano per ricominciare a divertirsi» Scrive in un Flash Dagospia. La notizia sulla ...

Diletta Leotta è tornata zitella! è finito l'Amore per Matteo Mammì? : La storica conduttrice sportiva "Sky", Diletta Leotta, potrebbe essere tornata single, dopo la sua rumoreggiata rottura con il fidanzato Matteo Mammì. La conduttrice dalle curve seducenti, Diletta Leotta, sarebbe tornata single. Secondo quanto è stato riportato dal sito-web "Dagospia", la biondissima Diletta avrebbe infatti chiuso definitivamente la sua relazione con il fidanzato Matteo Mammì, il nipote dell'ex ministro Oscar Mammì, ...