Spara ai gatti del vicino con una carabina ad aria compressa e ne uccide uno | era

Spara addosso a una gattina per ‘divertimento’ ferendola gravemente : è caccia all’uomo : Trilly è una bellissima gattina europea, di poco più di un anno di età, di proprietà di una signora che gestisce un negozio di fiori. Una ventina di giorni fa, la micia era sparita per un paio di giorni e al suo ritorno era piena di ferite in testa. Il referto del veterinario non ha lasciato dubbi: Trilly era stata vittima di qualcuno che si era “divertito” a Spararle dei pallini di piombo con un fucile ad aria compressa, ferendola gravemente ...