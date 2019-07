Sassari Latte Dolce | prima settimana di ritiro | le voci dei biancocelesti

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Nino Pinna - giovane promessa sarda per l’attacco biancoceleste : Dal Bosa con furore. Già grande protagonista, a dispetto della giovane età, dello scorso campionato di Eccellenza – 16 reti realizzate e una stagione da incorniciare per lui – Isidoro Giovanni Pinna, noto Nino, è pronto ad indossare la maglia del Sassari calcio Latte Dolce. Una seconda punta rapida e veloce, che approda in prestito alla società biancoceleste grazie alla volontà del Cagliari calcio, club proprietario del cartellino ...

Sassari Latte Dolce - colpo per l’attacco dei sardi : Lorenzo Cinque è biancoceleste : Lorenzo Cinque è un giocatore del Sassari calcio Latte Dolce. Inizia con le giovanili della Lazio, tre anni in C2 fra Mantova, Casale e Chieti, una parentesi nella serie B svizzera al Servette quindi – dal 2015 – diverse stagioni vissute alla ribalta della serie D (San Severo, Potenza, Trastevere, Madrepietra, San Marino) l’ultima delle quali giocata fra Sant’Arcangelo e Clodiense, 10 gol realizzati. Prima punta cui piace ...

Sassari calcio Latte Dolce : domani al via la stagione biancoceleste : Ci siamo! Dopo un primo scorcio d’estate dedicato al recupero delle energie fisiche e al meritato riposo fra ferie, famiglia e amici, periodo durante il quale società e staff tecnico non hanno mai smesso di ragionare e lavorare sulla squadra che sarà, il Sassari calcio Latte Dolce si appresta a ritornare in campo pronto a rilanciare la sfida al campionato di serie D 2018-’19. Si parte domani mattina, alle ore 10, con un primo raduno in ...

Sassari Latte Dolce - confermato Emanuele Fini : giovane promessa e figlio d’arte : Emanuele Fini, è per tanti il figlio di Michele Fini ex protagonista della serie A ed ora allenatore, ma per il Sassari calcio Latte Dolce è una delle giovani certezze su cui scommettere, ancora una volta, e da cui ripartire, ancora una volta, in vista dello start del prossimo campionato di serie D. Attaccante residente a Sorso nato a Sassari il 30 aprile del 2000, è la ventesima pedina dello scacchiere biancoceleste 2019-’20. Stay ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – In prestito dal Cagliari arriva l’attaccante classe 2001 Nicolò Agostinelli : Nicolò Agostinelli è un giocatore del Sassari calcio Latte Dolce. La giovane punta classe 2001 arriva in prestito dal Cagliari calcio. Una ulteriore freccia regalata dalla società alla faretra di mister Stefano Udassi, giovane proveniente dal vivaio del club rossoblù militante in serie A che in maglia biancocelste punta a crescere e sviluppare la sua dimensione calcistica e umana. Attaccante fuori quota nato a Cagliari – residente a ...

Sassari Latte Dolce - confermato Matteo Gadau : the Little Shark : Matteo Gadau confermato in forza al Sassari calcio Latte Dolce: una nuova stagione sta per cominciare, e il giovane squalo della mediana biancoceleste è pronto a lavorare sul campo, a impegnarsi in allenamento e ad azzannare gli avversari – sportivamente parlando – mettendo sul rettangolo verde la voglia e la grinta che contraddistinguono un calciatore, ancor più se fuori quota. Centrocampista nato a Sassari il 01 luglio del 1999, è la ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Confermato Paolo Tuccio - Speedy Gonzales [FOTO] : Paolo Tuccio si prepara a vivere la sua seconda stagione alla ribalta della prima squadra del Sassari calcio Latte Dolce. Fatta esperienza allo Stintino sotto la guida esperta di mister Stefano Udassi, l’anno scorso a Sassari ha governato la fascia sinistra con il piglio del veterano e la verve tipica della giovinessa. Dinamico, propositivo, perfettamente calato negli ingranaggi del gruppo, lo Speedy Gonzales biancocelste prosegue ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Arriva il promettente fuori quota Fabrizio Ferrari : Lo inseguivano alcune delle laziali più forti ed affamate, vedi Trastevere, Latina e Aprili, ma a spuntarla alla fine è stato il Sassari calcio Latte Dolce: il promettente classe 2001 Fabrizio Ferrari, prodotto del Settore Giovanile del Frosinone, è un giocatore biancoceleste. Reduce dall’esperienza vissuta alla ribalta della serie B slovena, Ferrari è elemento che sa adattarsi a ricoprire tutti i ruoli della difesa esprimendosi al ...

Sassari Calcio Latte Dolce - confermato il ‘Golden Boy’ Giovanni Piga : Giovanni Piga resta in forza al Sassari Calcio Latte Dolce. La sua corsa a braccia aperte ed occhi chiusi dopo il grande gol segnato all’Aprilia è una delle cartoline più belle della stagione appena conclusa. Qualità e voglia ci sono, alimentate costantemente dall’incitamento che staff tecnico, compagni e dirigenza non hanno mai lesinato al giovane talento di Sennori con ampi margini di miglioramento. Centrocampista fuori quota ...

Sassari Latte Dolce - confermato il pendolino di fascia : Federico Pireddu resta in Serie D : Federico Pireddu, millennial che proprio al Sassari calcio Latte Dolce ha realizzato il suo primo gol in Serie D per poi andare a maturare e crescere nel corso dell’esperienza vissuta all’Atletico Uri, tornato alla casa madre si è rivelato prezioso pendolino di fascia per a supporto della difesa e dell’attacco sassarese, oltre che per il suo allenatore, mister Stefano Udassi, giocatore rapido, grintoso e attaccato a ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Confermato Gianmarco Marcangeli - Flash biancoceleste [FOTO] : In accelerazione, negli ultimi 11 metri, diventa imprendibile. Un catalizzatore d’attenzione e falli che, spesso, portano alla causa rigori utili ad indirizzare (positivamente) il risultato di una partita. Gianmarco Marcangeli, il Flash biancoceleste, fa della rapidità e della corsa un’arma quasi letale che, anche nella prossima stagione, sarà a disposizione di mister Stefano Udassi e della squadra del Sassari calcio Latte ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019/2020 – Giuseppe Nuvoli nuovo colpo della società biancoceleste : Giuseppe Nuvoli, efficace ed esperto centrocampista già protagonista delle ultime tre stagioni con la maglia dell’Arzachena – le ultime due vissute alla ribalta della Lega Pro, terza serie italiana – è un giocatore del Sassari calcio Latte Dolce. Sassarese di nascita, nel 2005 dopo l’esperienza al La Palma Alghero in Eccellenza si trasferisce a Nuoro con promozione in Lega Pro annessa e due annate a confronto con l’allora ...

Sassari calcio Latte Dolce : confermato Tony Gianni - il problem solver [FOTO] : Ogni allenatore ha il suo randello, ogni gruppo ha il suo problem solver, ogni squadra ha il suo MR Wolf (“Risolvo problemi” cit. Pulp Fiction). Così Tony Gianni, arrivato la scorsa stagione in forza al Sassari calcio Latte Dolce, dopo una stagione passata ad allenarsi ed essere pronto a rispondere presente alla chiamata del mister – in qualunque situazione ed in diversi ruoli del campo – ha meritato la sua ricompensa pronto, ancora una ...

Sassari Calcio Latte Dolce - altra conferma : Alessandro Lai resta in Sardegna : Spiderman Homecoming è l’evoluzione della specie, una delle ultime pellicole che raccontano su schermo Peter Parker e il suo alter ego in forma d’Uomo Ragno. Il Sassari Calcio Latte Dolce, in vista della prossima stagione, oltre all’esperienza dell’Uomo Ragno per eccellenza (Pierpaolo Garau) potrà contare ancora una volta sul talento del giovanissimo Alessandro Lai, arrivato in corsa a Sassari la scorsa stagione ...