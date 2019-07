Ascolti TV | Sabato 27 luglio 2019 Sia Techetechetè che Ciao Darwin al 15 5%

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 28 luglio 2019) Raffaella Carrà Su Rai1Superstar – Pronto, Raffaella?… Sono Mina! ha conquistato 2.495.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 57 ha raccolto davanti al video 2.007.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 La Doppia Immagine dei miei desideri ha interessato 1.081.000 spettatori pari al 6.7% di share e Bull .000 (%). Su Italia 1 Ritorno al Futuro ha intrattenuto 1.098.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Cinderella Man – Una Ragione per Lottare ha raccolto davanti al video 642.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 866.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Little Murders ha registrato 332.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Tv8 Amanda Knox – La storia senza Fine ha raccolto 278.000 spettatori con l’1.8%. Su Nove Caccia a Ottobre Rosso ha raccolto 372.000 spettatori e ...

zazoomblog : Ascolti Tv Sabato 27 luglio Ciao Darwin 7 e Techetechetè - #Ascolti #Sabato #luglio #Darwin - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 27 luglio 2019 - antoniogenna : TV USA La settimana sui canali cavo #448 – Bilancio ascolti telefilm da domenica 21 a sabato 27 luglio 2019: salgon… -