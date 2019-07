Roma | Veretout saluta la Fiorentina | “Anni più belli e più importanti della mia carriera”

DIRETTA Roma RIETI/ Streaming video e tv : Jordan Veretout al debutto? - Amichevole - : DIRETTA ROMA RIETI Streaming video e tv: cronaca live della partita Amichevole che i giallorossi disputano a Trigoria nella mattinata di sabato 27 luglio.

Roma - Veretout si presenta : “Ecco perché ho scelto i giallorossi. Le mie caratteristiche…” : Jordan Veretout si presenta. Il nuovo centrocampista della Roma ha parlato in conferenza stampa di tanti argomenti: dal motivo della sua scelta, delle sue caratteristiche, dei nuovi compagni e dei tifosi. Ecco le sue parole. “Ho scelto la Roma perché è un grande club, ho parlato al telefono con Fonseca e le sue parole mi sono piaciute molto, mi hanno convinto. Mi ha detto che mi voleva fortemente, che cercava un giocatore con le ...

Roma - Fonseca : “Serve tempo - miglioreremo per il campionato. Su Diawara e Veretout…” : “Sapevamo che sarebbe stata la settimana in cui avremmo sentito di più il lavoro fisico: le gambe erano pensati, c’era stanchezza e caldo, ma le risposte sono state buone. C’è da migliorare ma siamo solo all’inizio di questo percorso“. Queste le parole a Roma Tv del tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca dopo il 3-0 di Fazio e compagni al Gubbio in amichevole. “C’è da migliorare soprattutto ...

Veretout alla Roma. Arriva l’annuncio del club : La cessione di Jordan Veretout alla Roma da parte della Fiorentina è ufficiale. E’ lo stesso club giallorosso a comunicare con una nota sul suo sito l’acquisto a titolo temporaneo del centrocampista. L’accordo prevede un corrispettivo di 1 milione di euro per il prestito, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 16 milioni di euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, e il pagamento di un ...

La Roma 2019-2020 prende forma : Veretout e Mancini titolari nella formazione giallorossa : Calciomercato bollente in casa Roma, dove negli ultimi giorni sono stati messi a segno dei colpi importanti che serviranno a rinforzare la rosa di Paulo Fonseca. Sono ufficiali infatti gli arrivi in giallorosso di Gianluca Mancini e Jordan Veretout. Il primo è un difensore centrale giovane ma già con grane esperienza in serie A, sa farsi valere anche in fase offensiva e sarà il sostituto di Manolas, ceduto al Napoli. Jordan Veretout invece è un ...

Roma - tutto come previsto : visite mediche per Veretout e Diawara : tutto come previsto in casa Roma, che inizia a puntellare il centrocampo. Oggi le visite mediche di Veretout e Diawara, i due nuovi arrivi in casa giallorossa. Jordan Veretout si è presentato puntuale a Villa Stuart. Il centrocampista arriva dalla Fiorentina con la formula del prestito oneroso a un milione e il riscatto obbligatorio fissato a 16, più altri 2 legati ai bonus. Amadou Diawara, invece, è stato ufficializzato già da un ...

Calciomercato - le ultime trattative : Veretout è a Roma - doppio movimento del Torino - Cristo all’Udinese : ultime ore calde di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A e non solo. Colpo importante dell’Udinese, è fatta per l’arrivo dal Real Madrid dello spagnolo Cristo Ramón González Pérez, giovane e talentuoso attaccante, il calciatore ha firmato un contratto di 5 anni, è reduce da 32 gol nelle ultime due stagioni disputate nel Real Madrid Castilla. Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver prolungato il ...

Calciomercato Roma - è il giorno di Veretout : Higuain fa l’occhiolino : Calciomercato Roma- Il club giallorosso si prepara ad abbracciare Veretout, il quale svolgere oggi le visite mediche con il club capitolino prima dell’annuncio ufficiale. Il centrocampista rappresenterà il primo rinforzo in mezzo al campo per Fonseca. Occhio anche al capitolo Higuain. L’attaccante argentino sarebbe pronto a strizzare l’occhio alla Roma. Il Pipita, chiuso dalla forte […] L'articolo Calciomercato Roma, è il ...

Calciomercato Roma – Trovato l’accordo con la Fiorentina : Veretout in giallorosso - i dettagli : Veretout-Roma: è fatta! Trovato l’accordo con la Fiorentina: i dettagli della trattativa Roma e Fiorentina hanno finalmente Trovato l’accordo per Veretout: il centrocampista francese diventerà un calciatore giallorosso. Il club capitolino dovrà alla squadra viola ben 17 milioni più 2 di bonus: dopo che Veretout effettuerà le visite mediche, la Roma pagherà la Fiorentina con la formula del prestito oneroso da un milione e ...

Calciomercato - le ultime trattative : Roma-Veretout - ci siamo! Il Sassuolo ci prova per Obiang : Ecco le ultime trattative di Calciomercato, importanti trattative nelle ultime ore. E’ una Roma scatenata, dopo l’arrivo del difensore Mancini il club giallorosso è pronto a chiudere anche per il centrocampista Veretout, incontro positivo sia con l’agente del calciatore e con la Fiorentina, accordo di base raggiunto sulla base di 20 milioni di euro compreso bonus. Il calciatore potrebbe raggiungere la squadra già nelle ...