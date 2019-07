Nuoto | Quadarella d' argento ai mondiali negli 800 stile libero

Nuoto - Mondiali 2019 : Simona Quadarella mette paura a Katie Ledecky - poi è argento negli 800 sl : Una Simona Quadarella da applausi mette paura alla fuoriclasse americana Katie Ledecky, sogna a lungo l’oro negli 800 sl e deve arrendersi solo nell’ultima vasca alla progressione inarrestabile della statunitense. La romana festeggia comunque una straordinaria medaglia d’argento, secondo metallo prezioso in questi Mondiali di Gwangju dopo il trionfo nei 1500 sl. Ledecky partiva subito a razzo nei primi 100 metri con un ...

Simona Quadarella - la nuova regina del Nuoto italiano : Ai mondiali di nuoto in corso in Corea del Sud arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia. La conquista Simona Quadarella nei 1500 stile libero in 15'40"89. La ventenne romana stabilisce anche il nuovo record italiano che dopo 10 anni migliora quello fatto segnare da Alessia Filippi ai Mondiali di Roma 2009 (15'44"93). L'azzurra ha preceduto la tedesca Sarah Kohler e la cinese Jianjiahe Wang, che non hanno mai realmente impensierito la ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 luglio. Super Pilato - bene Paltrinieri. Dalle 13.00 Quadarella e Panziera per le medaglie! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I QUALIFICATI DELL’ITALIA PER LE SEMIFINALI E FINALI DI OGGI IL RIEPILOGO DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 5.36: Appuntamento alle 13 per un’altra sessione di finali e semifinali molto interessante per l’Italia che giocherà le carte Panziera e Quadarella per provare a tornare sul podio dopo la scorpacciata di medaglie di metà settimana. Buona giornata 5.32: Mattinata positiva per ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 luglio. Immensa Pilato : record italiano nei 50 rana!!! Paltrinieri - Acerenza e 4×100 mista stile in finale. Sabbioni e Carraro in semifinale. Quadarella e Panziera per la medaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.36: Appuntamento alle 13 per un’altra sessione di finali e semifinali molto interessante per l’Italia che giocherà le carte Panziera e Quadarella per provare a tornare sul podio dopo la scorpacciata di medaglie di metà settimana. Buona giornata 5.32: Mattinata positiva per l’Italia che raggiunge quota 20 posti in finale a Gwangju: risultato straordinario! Paltrinieri e ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 luglio. Immensa Pilato : Record italiano nei 50 rana!!! 4×100 mista stile in finale. Quadarella e Panziera per la medaglia! Paltrinieri nei 1500 sl! Out Pellegrini nei 50 e i dorsisti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.26: Ai 500 in testa l’argentino Moreno davanti a Cheuk e Nehra 4.21: In partenza la prima di quattro batterie dei 1500. Atleti di secondo piano in questa serie e nella prossima. Acerenza nella penultima, Paltrinieri nell’ultima 4.19: Squalificato Israele nell’ultima batteria. Queste le finaliste della 4×100 stile mista: Usa, Australia, Canada, Francia, Italia, Russia, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 luglio. Immensa Pilato : Record italiano nei 50 rana!!! Quadarella e Panziera per la medaglia! Paltrinieri nei 1500 sl! Pellegrini fuori dalla semifinale nei 50 - disastro dorsisti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.51. Queste le semifinaliste dei 50 rana: Pilato, King, Carraro, Atkinson, Efimova, Hansen, Zmushka, Hulkko, Hansson, Metz, Schouten, Sztankovics, Belousova, Suo, Elendt, Vermeiren 3.50: King vince l’ultima batteria con 30″18. Primo crono per l’azzurra Pilato in semifinale, terzo per Carraro 3.48: Risponde Martina Carraro! 30″38 ed Efimova (30″63) battuta nella ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 luglio. Quadarella e Panziera per la medaglia! Paltrinieri nei 1500 sl - c’è la baby Pilato nei 50 rana e Pellegrini nei 50! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.11: Passon delle Seychelles si impone nella sesta batteria in 26″35 e si inserisce al secondo posto della graduatoria 3.09: La mongola Batbayar vince in 26″66 la quinta batteria. Baqlah resta a comando della classifica 3.08: Winter degli Stati Federali di Micronesia vince in 29″80 la quarta batteria 3.06: Cooper Gomez di Panama si aggiudica la terza batteria in ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 luglio. Quadarella e Panziera per la medaglia! Paltrinieri nei 1500 sl - c’è la baby Pilato nei 50 rana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata (27 luglio) – Gli azzurri in gara (27 luglio) – Il medagliere dei Mondiali – L’assalto di Gregorio Paltrinieri ai 1500 – Il pagellone del 26 luglio – Chiuso per Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto in piscina. Parte la voilata finale dell’ItalNuoto ai Mondiali di Gwangju e quella di ...

Nuoto - Mondiali 2019 : presentazione batterie e finali sabato 27 luglio. L’esordio di Pilato - Quadarella cerca uno storico bis e Panziera va all’attacco dei 200 dorso : I Mondiali di Nuoto 2019 stanno per volgere al termine e domani andranno ad affrontare la penultima giornata di competizioni per quella che è stata a tutti gli effetti una rassegna trionfale per i colori italiani e che potrebbe riservare ancora parecchie soddisfazioni nelle ultime finali in programma. Al Nambu Acquatic Center di Gwangju (Corea del Sud) si comincerà come di consueto alle 3:00 della mattina quando Federica Pellegrini continuerà il ...