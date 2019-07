Migliaia di persone stanno manifestando a Hong Kong contro la polizia

Emanuela Orlandi - "trovate Migliaia di ossa al cimitero Teutonico. Anche di persone non adulte" : "Non ci aspettavamo di trovare così tante ossa. Oggi ne sono state ritrovate migliaia, dunque si ipotizza la presenza di decine di persone. Sono state ritrovate ossa piccole e grandi e soprattutto ossa craniche che sono riconducibili a soggetti adulti e non adulti", ha detto il genetista della famig

Area 51 : Migliaia di persone pianificano di invadere la base segreta il 20 settembre : Una storia che ha del ridicolo, ma che sta diventando sempre più reale. La famosa Area 51, la base militare americana che per tanto tempo è stata additata come il luogo in cui il governo statunitense nascose alieni e dischi volanti, rischia di essere invasa da un'enorme folla di persone. L'australiano Jackson Barnes, tramite i social, ha infatti iniziato a organizzare una vera e propria invasione di massa. Non poteva immaginare che le adesioni ...

Migranti - Salvini : “Missione Sophia? Recuperò Migliaia di persone e le portò in Italia. A Trenta rispondo coi numeri” : “Cosa replico alle parole ministro della Difesa Elisabetta Trenta sul tema ong e Migranti? Non rispondo alle polemiche. Il lunedì mattina mi alzo contento, altri un po’ nervosetti, problema loro”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine del centenario ANA Associazione Nazionale Alpini alla Deposizione di una corona presso il monumento ai caduti in Sant’Ambrogio a Milano sulle polemiche col ministro ...

Il ministero della Giustizia sta condividendo online i dati personali di Migliaia di persone : (foto: Getty Images) L’analfabetismo digitale delle istituzioni continua a mietere le proprie vittime nel campo della privacy. migliaia di documenti relativi a procedimenti di espropriazione forzata, non debitamente anonimizzati, sono attualmente pubblici e facilmente esplorabili con una banale ricerca su Google. La mole di fascicoli è ospitata dal portale delle vendite pubbliche (pvp) del ministero della Giustizia, che dà spazio nei propri ...

Il ministero della Giustizia sta condividendo online i dati di personali di Migliaia di persone : (foto: Getty Images) L’analfabetismo digitale delle istituzioni continua a mietere le proprie vittime nel campo della privacy. migliaia di documenti relativi a procedimenti di espropriazione forzata, non debitamente anonimizzati, sono attualmente pubblici e facilmente esplorabili con una banale ricerca su Google. La mole di fascicoli è ospitata dal portale delle vendite pubbliche (pvp) del ministero della Giustizia, che dà spazio nei propri ...

Come fanno Migliaia di persone a entrare alla Sapienza per una festa 'clandestina' : C'è chi lo chiama rave. Chi notti bianche. Chi, un po' romanticamente, serate danzanti. A volte gratuite, altre a pagamento - Come quella della notte tra venerdì e sabato, quando un ragazzo è stato trafitto da uno spuntone della cancellata della Sapienza mentre cercava di scavalcare ed è morto dissanguato in ospedale. Di certo c'è che sono illegali, in ogni loro forma. Ma dopo la morte del 25enne laureato alla ...

A Hong Kong Migliaia di persone stanno manifestando per ottenere la definitiva cancellazione dell’emendamento sull’estradizione : migliaia di persone stanno bloccando una strada di Hong Kong vicino ai palazzi governativi per protestare nuovamente contro il criticatissimo emendamento alla legge sull’estradizione: sabato scorso il governo della città autonoma cinese aveva sospeso la discussione sulla legge, ma i

Toronto - spari durante la festa dei Raptors : “Hanno le pistole”. Panico tra la folla : la fuga di Migliaia di persone : Centinaia di migliaia di persone (per qualcuno addirittura due milioni di persone) erano scese in strada per la parata dei Toronto Raptors, la squadra di pallacanestro fresca vincitrice del suo primo titolo Nba. A un certo punto, però, sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Tra la folla, nonostante lo speaker della squadra, Matt Delvin, abbia cercato dal palco di rassicurare i fan, è scoppiato il Panico. Le persone ferite dagli spari ...

Piogge record nel sud della Cina : 5 morti e Migliaia di persone isolate : Piogge record e alluvioni nel sud della Cina: almeno 5 persone sono morte e altre migliaia sono rimaste isolate, riporta la BBC. Centinaia di case e migliaia di ettari di colture sono andati distrutti, strade e ponti sono danneggiati: oltre 2 milioni le persone colpite dall’eccezionale ondata di maltempo. L’agenzia meteorologica nazionale ha reso noto che le Piogge nelle province meridionali di Jiangxi e Hunan hanno raggiunto livelli ...

Roma Pride - Migliaia di persone in corteo per diritti lgbt. Luxuria : “Oggi orgogliosi di restare umani” : “Oggi posso dire che, prima ancora di dichiararci orgogliosi di essere gay lesbicahe e trans, di essere bisessuali, intersex, siamo orgogliosi di essere umani, di restare umani“. Così Vladimir Luxuria, alla testa del corteo del Roma Pride per rivendicare i diritti lgbt. “Siamo qui a ribadire che essere umani significa non respingere nessuno, né per l’orientamento sessuale né per il colore della pelle, né per la classe ...