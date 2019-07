Matteo Salvini e gli auguri social alla fidanzata Francesca Verdini

Matteo Salvini esce allo scoperto : il messaggio per la fidanzata Francesca : Una foto abbracciati e sorridenti. E la scritta-dedica: ”Buon compleanno ragazza”. Questo il messaggio di auguri via social del ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, per la sua fidanzata Francesca Verdini, che oggi compie 28 anni. Il leader della Lega posta sulla sua pagina Fb uno scatto che li ritrae insieme, con cappellino da baseball messo al contrario, con la visiera sulla nuca, in stile rapper. Oltre trentamila i like e ...

Luigi Di Maio - vergogna sul carabiniere ucciso : l'attacco a Matteo Salvini : Una vergogna politica, quella di Luigi Di Maio, il quale dopo l'assassinio del carabiniere a Roma tira in ballo Matteo Salvini. Lo attacca sul tema-sicurezza dopo la tragica fatalità nella capitale. Un colpo non basso, ma infimo. "Si poteva evitare? Io dico di sì. Chi conosce città come Roma sa beni

Matteo Salvini ridicolizza Carola Rackete e Pd : "Oggi vi togliete il reggiseno?" : E alla fine arrivò il giorno della più delirante delle proteste: via il reggiseno per solidarietà a Carola Rackete, la ormai ex comandante della Sea Watch 3 finita nel mirino, anche nostro, per essersi presentata in procura senza biancheria intima. Come annunciato da giorni, oggi sabato 27 luglio, è

Matteo Salvini sorridente - selfie con auguri a Francesca : «Buon compleanno ragazza» : Crisi con Francesca? Nemmeno per sogno. Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell'Interno, ha postato sul suo profilo Facebook una foto, sorridenti e abbracciati, entrambi con...

Matteo Salvini fa gli auguri a Francesca Verdini : "Buon compleanno ragazza" : “Buon compleanno ragazza”. Di buon mattino il ministro dell’interno Matteo Salvini posta su Facebook una foto che lo ritrae abbracciato alla fidanzata Francesca Verdini e la didascalia con gli auguri.

Giuseppe Conte - la rabbia di Matteo Salvini e Giuseppe Di Maio : "Quello si è montato la testa" : Era dall'11 luglio che Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si incontravano faccia a faccia. Un summit lo aveva invocato il grillino nel momento in cui il governo sembrava a un passo dal collasso, nel giorno degli insulti incrociati per i casi Ursula van Der Leyen e fondi russi. E ieri, giovedì 25 lug

Matteo Salvini - il retroscena sul piano di governo : "Spaccare in due il M5s per cancellare Berlusconi" : Qual è il vero piano di Matteo Salvini? Per ora, certo, restare al governo. E poi? L'atteggiamento è ambiguo: prosegue col M5s, spende buone parole per Luigi Di Maio ma spesso picchia durissimo contro i grillini in generale. O in particolare. E un'interpretazione a questo atteggiamento la offre Augu

Immigrazione - Matteo Salvini nega lo sbarco alla Guardia Costiera italiana : "La Ue faccia qualcosa" : Matteo Salvini annuncia che non aprirà i porti per i 141 migranti a bordo della nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana, che il 25 luglio ha raccolto le persone salvate a largo delle coste maltesi dal motopeschereccio Accursio Giarratano e da un altro gommone segnalato da un peschereccio tun

Silvio Berlusconi fatto fuori da Matteo Salvini? Il retroscena : non tratta più su niente : Matteo Salvini, nonostante le mille tensioni con il M5s, ha cercato - per ora con successo - di evitare il ritorno alle urne. Nonostante l'ascesa della Lega, il leader sta molto attento ai risultati elettorali e medita, forse, di staccare la spina in un momento migliore. Il vicepremier infatti sa be

Matteo Salvini durissimo con Danilo Toninelli : "Disastroso - un danno per tutti" : Che alla Lega l'operato di Danilo Toninelli non piacesse, era risaputo. Ma ad oggi, dopo la sconfitta grillina sulla questione Tav (baluardo del Carroccio), il ministro delle Infrastrutture è messo in dubbio anche dai suoi stessi alleati. Proprio su di lui si è concentrato il colloquio avvenuto merc

Matteo Salvini - dopo la Tav punta alla Flat tax : "Se il governo fa - andrà avanti". Sfida a Conte e Di Maio : Salvini e Di Maio non si confrontavano faccia a faccia dall' 11 luglio, giorno in cui avevano partecipato assieme a Conte e a quasi tutto il governo al vertice sull' autonomia. L' incontro era finito malissimo con conseguenti dichiarazioni al vetriolo da parte della Lega e dei 5 Stelle. Ieri i vice

Decreto sicurezza bis - la Camera approva il provvedimento voluto da Matteo Salvini : La Camera dei deputati ha approvato il Decreto sicurezza bis, provvedimento fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini e riguardante i migranti, le Ong e l'ordine pubblico. Ora il provvedimento, che ha anche incassato la fiducia posta dal governo a Montecitorio, passerà all'esame del Senato in seconda lettura.Continua a leggere

Incontro a pranzo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Dopo le tante tensioni di questi giorni all’interno della maggioranza di Governo, ci sarà l’Incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio.I due vicepremier si vedranno con tutta probabilità a Palazzo Chigi all’ora di pranzo.

Giorgia Meloni - no alla sfiducia per Matteo Salvini : "Voto la mozione solo contro il governo" : "Se il Pd intendesse votare la sfiducia a questo governo, allora Fratelli d'Italia, che non ha mai votato la fiducia a questo esecutivo, voterebbe a favore. Altra questione è se la mozione di sfiducia è rivolta a una sola persona. In particolare a uno dei pochi ministri che dimostra di fare qualcosa