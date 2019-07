Incendio in ex fabbrica a Porto Torres | densa nube di fumo nero VIDEO

Porto Torres - Incendio ex fabbrica di vernici. Sindaco : “Pericolo inquinamento. Non uscite di casa” : Un grosso incendio è scoppiato questa mattina poco prima dell’alba nella zona industriale di Porto Torres (Sassari) da dove si leva un’alta colonna di fumo nero e denso. Le fiamme sono divampate nell’ex stabilimento Inversol, che fino a poco tempo fa produceva vernici, e nell’impianto di stoccaggio e smaltimento rifiuti industriali della ditta “È Ambiente“. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Per il ...

Vicenza - Incendio in fabbrica di vernici : “Concentrazioni altissime di benzene”. Attesi valori diossine e altri inquinanti : L‘incendio che ha devastato una fabbrica di vernici a Brendola, in provincia di Vicenza, ha fatto schizzare verso l’alto le concentrazioni di benzene. I risultati dei primi campionamenti effettuati da Arpav, in prossimità dei punti di massima ricaduta del fumo e in vicinanza di alcune abitazioni, hanno registrato valori di 120 e 115 microgrammi per metro cubo. valori certamente molto alti, ma non parametrabili con riferimenti ...

Vicenza - vasto Incendio devasta una fabbrica di vernici a ridosso dell'autostrada : Un incendio di vaste proporzioni in questi minuti sta interessando un'azienda di vernici sita in provincia di Vicenza, precisamente a Brendola. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, il fuoco sta lambendo anche l'autostrada A4: lo stabilimento in questione infatti si trova proprio vicino all'importante arteria stradale. Sul posto stanno operando tantissime squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno cercando disperatamente di ...

In Indonesia almeno 30 persone sono morte in un Incendio in una fabbrica di fiammiferi : In Indonesia almeno 30 persone, tra cui tre bambini, sono morte in un incendio in una piccola fabbrica di fiammiferi nel nord dell’isola di Sumatra. Un portavoce della polizia locale, M.P. Nainggolan, ha detto che per ora non si conoscono le cause