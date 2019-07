Horace - recensione

Fonte : eurogamer

(Di sabato 27 luglio 2019) Se si stilasse una classifica dei topic videoludici più ricercati attualmente, la fantascienza robotica occuperebbe a mani basse uno dei primi posti. Gli ultimi rappresentanti di questo genere, come Detroit: Become Human e Cyberpunk 2077, hanno riacceso la curiosità per il mondo degli androidi. Proprio di questi ultimi si parla oggi.Non bisogna sperare in progetti milionari e attori hollywoodiani per avere tra le mani un'opera che fa dei robot umanoidi il punto di forza e a dimostrarcelo sono i ragazzi di 505 Games con il loro, una piccola perla in esclusiva per Steam.è un platform 2D dalla forte influenza metroidvania, in cui impersoneremo un simpatico androide, il cui nome fa da titolo al gioco, accolto e cresciuto dal "Vecchio" e la sua famiglia, volta a farlo integrare nella società.Leggi altro...