Colpaccio LG V30 ThinQ | che riceve subito Android Pie in versione stabile

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 27 luglio 2019) Ci eravamo abituati all'idea che LG V30potessere l'aggiornamento ad9.0 Pie prima della fine dell'estate, così come ci era stato annunciato dall'ufficio stampa, ma non ci saremmo aspettati sarebbe arrivato prima di agosto, come invece è successo. Parliamo dell'aggiornamento, disponibile per tutti i proprietari di LG V30, anche se, per il momento, solo attraverso il tool proprietario LG Bridge (un software per PC di cui dovreste essere a conoscenza). Avete un po' di tempo libero ed un computer da poter usare? Procedete ad installare il programma (sempre che non l'abbiate già fatto in passato), e collegare LG V30al PC tramite il cavo USB in dotazione, seguendo le istruzioni a schermo. Fatto questo, dovrebbe esservi rilevato il firmware PKQ1.190414.001, basato proprio su9.0 Pie, e contraddistinto dalla patch di sicurezza di luglio ...

OptiMagazine : Colpaccio #LGV30ThinQ, che riceve subito Android Pie in versione stabile -