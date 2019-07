Casting per Bond 25 con Daniel Craig e per progetti della casa di produzione X-Movie

Casting per uno spot dedicato al calcio e per 2 programmi tv di Endemol Shine : Selezioni in corso per uno spot pubblicitario tutto incentrato sul mondo del calcio. Le riprese verranno poi effettuate a Milano. Sono, inoltre, ancora aperti i Casting per Extramile e Genitori Figli, due programmi televisivi di Endemol Shine Italy dedicati ai rapporti sia di coppia che a quelli tra genitori, anche separati, e figli. Uno spot pubblicitario Sono attualmente ancora aperte le selezioni per realizzare uno spot di carattere ...

Casting in via di organizzazione per 'L'allieva' e in pieno corso per 'Potevi Amarmi' : Nonostante siamo in piena estate non mancano le possibilità di cimentarsi lavorativamente con il settore dello spettacolo. In particolare sono in via di organizzazione le selezioni per la nota fiction di Rai1 dal titolo L'allieva. Sono invece in pieno svolgimento i Casting per uno short film dal titolo Potevi Amarmi e da girarsi a Torino....Continua a leggere

Casting per uno short film della Nardis Production e per un programma di Mediaset : Sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di figure varie per la realizzazione di un importante cortometraggio diretto dal regista Daniele Suraci e prodotto da Nardis Production. Le riprese verranno effettuate in Calabria. Sono poi attualmente in corso le selezioni per la nuova trasmissione televisiva di Canale 5 e dal titolo EuroGames. Per il programma, condotto da Ilary Blasi, sono stati fissati dei Casting a Catania. U' Scantu Sono ...

Casting di Cineworld Roma per un film e 2 serie TV e di All Crazy per alcuni spettacoli : Sono tuttora aperte le selezioni, a cura di Cineworld Roma, per la realizzazione di un film e di alcune serie televisive. Sono inoltre ancora in corso le selezioni, a cura di All Crazy e altre istituzioni per una rassegna teatrale e per un musical. Un film e alcune serie TV Per la realizzazione di un film e di alcune serie televisive, sono tuttora aperte varie selezioni a cura di Cineworld Roma. In particolare, la richiesta è indirizzata ...

Casting per un video musicale e per uno spot della Federazione Trentina delle Pro Loco : Sono attualmente in corso le selezioni per un video musicale di produzione internazionale, con riprese da effettuarsi a Trieste, a cura di Sun Films Project. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per realizzare uno spot per progetti ed eventi correlati al mondo del volontariato e a cura della Federazione Trentina delle Pro Loco. Le riprese verranno poi effettuate per la regia di Leonardo Fabbri....Continua a leggere

Casting per un corto di 'Redibis film' e per due spot pubblicitari di MG Fiftyone : Selezioni in corso di attori e attrici per il cortometraggio dal titolo I Miei Occhi, prodotto da Redibis film e da girare a Genova. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di MG Fiftyone per la realizzazione di due spot pubblicitari da girare tra Milano e dintorni. Un cortometraggio Per un nuovo cortometraggio prodotto da Redibis film e da girarsi nel mese di settembre 2019 a Genova nell'arco di quattro giorni, sono aperte le selezioni di ...

Casting per il programma di RAI Uno 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' e uno spettacolo teatrale : Sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di personaggi 'Ignoti' e concorrenti per il noto programma televisivo dal titolo Soliti Ignoti - Il Ritorno e condotto da Amadeus. Si tratta di un trasmissione ormai conosciuta e di indubbio successo da tempo in onda su RAI Uno. Sono inoltre attualmente ancora aperti i Casting per una importante produzione correlata al Teatro della Polvere, con prove da tenersi poi a Roma a ottobre e ...

Casting per Detto Fatto in onda su Rai 2 e per un corto di produzione indipendente : Sono attualmente aperte le selezioni per il programma televisivo dal titolo Detto Fatto, in onda su Rai 2 e condotto da Bianca Guaccero. La nuova edizione della nota trasmissione presenterà non poche novità rispetto alla precedente edizione. Sono inoltre in corso le selezioni per la realizzazione di un interessante cortometraggio di produzione indipendente. Detto Fatto Selezioni tuttora aperte per il noto programma dal titolo Detto Fatto in onda ...

Casting per uno spot a cura di Paperboat Video e per un progetto teatrale : Sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un interessante spot pubblicitario, le cui riprese verranno poi effettuate nei pressi di Viareggio. Sono inoltre ancora in corso le selezioni di attori e attrici per un importante progetto teatrale diretto da Erica Muraca e correlato al problema del femminicidio....Continua a leggere

Casting per una fiction RAI su Alberto Sordi e una rassegna teatrale : Sono attualmente aperte le selezioni per una fiction per RAI Uno diretta dal regista Luca Manfredi e tutta incentrata sugli inizi di carriera del grande attore Alberto Sordi. Si tratta di un film ambientato tra gli anni '20 e '50 del secolo scorso, e l'attore Edoardo Pesce vestirà i panni di Sordi. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e attrici per una importante rassegna teatrale. Un importante fiction Sono in corso le selezioni per la ...

Casting per una web serie con Pino insegno e Roberto Ciufoli e uno spettacolo teatrale : Casting tuttora aperti per una web serie con i due attori comici Pino insegno e Roberto Ciufoli. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per una commedia teatrale di Startup Teatro. Una web serie Sono attualmente in corso le selezioni per aspiranti attori, quindi anche privi di particolari esperienze a livello recitativo, per la realizzazione di una web serie con Pino insegno e Roberto Ciufoli come interpreti principali. La serie è collegata ...

Casting per la fiction 'I Fratelli Caputo' e per GiZa Eventi : Sono aperte le selezioni per la nuova serie televisiva dal titolo I Fratelli Caputo. Sono inoltre aperti i Casting per importanti iniziative correlate a GiZa Eventi. I Fratelli Caputo Per la nuova fiction dal titolo I Fratelli Caputo le riprese sono già iniziate da alcuni mesi, ma se ne terranno di nuove tra luglio (per l'esattezza dal 22 luglio a Ostuni) e il prossimo mese di agosto. A tal proposito si cerca un attore di 40 anni, di bella ...

Casting per il nuovo film con Riccardo Scamarcio e uno spot pubblicitario : Mentre proseguono le selezioni di comparse per un film con il noto attore Riccardo Scamarcio quale interprete principale, è stata data notizia della possibilità di inoltrare la propria candidatura anche online. Sono poi ancora aperte le selezioni di attori per uno spot da girare in Veneto e destinato al web. Un importante film In un precedente articolo si è data notizia del nuovo film con Riccardo Scamarcio e prodotto da Lebowsky srl, indicando ...

Casting di Cineworld Roma per un film da girare a Cinecittà e di 'The Family' per un video : Selezioni ancora aperte, a cura di Cineworld Roma, per la realizzazione di nuove produzioni con riprese da effettuarsi a breve a Cinecittà. Sono inoltre in corso i Casting per realizzare la nuova campagna pubblicitaria della Coop, prodotta da 'The Family', con riprese da effettuarsi in Toscana. Cineworld Roma Sono in corso le selezioni a cura di Cineworld Roma per la ricerca di vari uomini, di età compresa tra 25 e 35 anni, per la realizzazione ...