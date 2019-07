Nuove date per il tour dei Modà nei palasport

5 nuovi concerti per il tour dei Modà : biglietti in prevendita per le Nuove date di marzo 2020 : Si aggiungono 5 nuovi concerti a quelli già previsti per il tour dei Modà. La band guidata da Kekko Silvestre si esibirà nei palasport dal mese di dicembre e sono stati annunciati oggi 5 nuovi appuntamenti in programma per il mese di marzo. Si tratta di date comprese tra il 6 e il 28 marzo, da Catania a Milano. Il 6 marzo i Modà sono attesi al Pal’Art Hotel di Acireale (CT), il 10 marzo al PalaSele di Eboli (SA) e il 14 marzo al PalaFlorio di ...

Governo pubblica Nuove Linee di indirizzo su ondate di calore ed inquinamento atmosferico : Il ministero della Salute ha pubblicato le nuove Linee di indirizzo su ondate di calore ed inquinamento atmosferico, aggiornamento ed integrazione di quelle pubblicate nel 2013: si tratta di un documento rivolto a tutti coloro che si occupano della popolazione maggiormente vulnerabile in cui particolare attenzione viene rivolta alle ondate di calore sulla salute dove l'Italia ne rileva gli effetti più alti sulla mortalità giornaliera. Quando ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Alberto Urso - Nuove date da Brescia a Napoli : Sono in prevendita dalle 16 del 17 luglio, i Biglietti per i concerti di Alberto Urso per il supporto dell'album Solo. L'ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi è infatti pronto a debuttare sul palco con una nuova serie di concerti che lo vedranno protagonista in solitaria e per il supporto del nuovo album, che ha rilasciato in occasione della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Le nuove date annunciate sono quella del ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Marco Mengoni - Nuove date da Milano ad Acireale : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti di Marco Mengoni. Atlantico Tour si aggiorna con nuove date, con un triplo live a Milano che andrà ad aggiungersi ai due già annunciati per i quali presto termineranno tutti i Biglietti. Le prevendite dei Biglietti saranno attive dalle 16 del 12 luglio, con le consegne garantite secondo le modalità abituali. Prevista quindi quella con corriere espresso ma anche quella con ritiro sul luogo ...

Gianni Morandi a Bologna per Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni - Nuove date e biglietti in prevendita : nuove date in programma per lo spettacolo di Gianni Morandi a Bologna. Stasera gioco in casa - Una vita di canzoni andrà in scena tra novembre 2019 e gennaio 2020 per una serie di appuntamenti in programma tutti al Teatro Duse di Bologna. Alle 12 date già annunciate, se ne aggiungono adesso altre 4 per un totale di 16 appuntamenti nella stessa location per la residency che ripercorre il repertorio musicale di Gianni Morandi, live in esclusiva ...

Calendario Ciclismo 2020 – Dalle Olimpiadi al Giro d’Italia - ben 37 appuntamenti da non perdere : ecco le Nuove date : Ben 37 eventi da non perdere nel nuovo Calendario del World Tour 2020 pubblicato dall’UCI: le Olimpiadi costringono il Tour de France ad ‘anticipare’ di una settimana, confermate le date del Giro d’Italia L’UCI ha reso noto nelle ultime ore il Calendario del World Tour 2020. Il prossimo sarà un anno straordinario per gli appassionati delle due ruote con ben 37 appuntamenti imperdibili. Il 2020 sarà ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Francesco Renga nei teatri - si aggiungono Nuove date : Si aggiungono nuove date per i concerti di Francesco Renga nei teatri, dopo le due anteprime all'Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina, in cui ha portato per la prima volta dal vivo la musica del nuovo album L'Altra Metà, rilasciato nel mese di aprile dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati dal 27 giugno alle 16 secondo le modalità di consegna ...

Nuove date di Ariana Grande per lo Sweetener Tour 2019 - annunciati altri 19 concerti : chance per l’Italia? : Ben 19 Nuove date di Ariana Grande per lo Sweetener Tour 2019 sono state appena annunciate dalla popstar. Nonostante abbia più volte dichiarato di soffrire lo stress provocato dai ritmi serrati della sua attività live, la Grande ha annunciato nuovi concerti negli Stati Uniti per il prossimo autunno, impegnandosi così a presentare i suoi ultimi album dal vivo per tutto l'anno. La nuova tranche di eventi si svolgerà nelle arene statunitensi ...

Guardate quanto sono fighe le Nuove gesture 3D della MIUI : MIUI Labs introduce nella versione Developer cinese di MIUI 10 una nuova funzione che introduce delle gesture tridimensionali per effettuare determinate operazioni. L'articolo Guardate quanto sono fighe le nuove gesture 3D della MIUI proviene da TuttoAndroid.

Nuove date dal vivo del “Per un milione tour” dei Boomdabash : Dopo l`annuncio delle prime quattordici tappe si aggiungono 11 Nuove date al "Per un milione tour" dei Boomdabash, che dal 4 luglio li vedrà protagonisti nelle principali città italiane per tutta l`estate tra festival, club e summer arena. Il 7 luglio saranno a Sedilo (Or), il 18 ad Arborea (Or), il 30 a San Ferdinando di Puglia (Ba), il 3 agosto a Canicattì (Ag), l'11 a Trepuzzi (Le), il 13 agosto a Rimini, il 19 a Rivisondoli (Aq), il 23 a ...

Concerti di Baby K in estate - tutte le Nuove date da Ferrara a Otranto : Sono ufficiali i nuovi Concerti di Baby K in estate, quelli annunciati dopo le due anteprime che la rapper ha tenuto per il supporto del suo ultimo album, Icona. Fresca di un singolo estivo con il quale sta affrontando la rotazione radiofonica agguerrita della bella stagione, Claudia Nahum è ora pronta a tornare sul palco a cominciare dalla data del 5 luglio a Ferrara. Per il momento, non sono previste date a pagamento per cui non ci ...

Rinviati i concerti di Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo a Napoli : rimborso dei biglietti e Nuove date : I concerti di Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo a Napoli sono Rinviati. Figli di un Re Minore si sposta quindi dal mese di giugno a quello di settembre, mantenendo la medesima location dell'Arena Flegrea del capoluogo partenopeo. I biglietti già acquistati per le prime date rimangono validi per le nuove date che sono state fissate nel 20, 21 e 22 settembre. In particolare, sono validi i biglietti del 21 giugno per la data del 20 settembre; ...

Rinviati i concerti di Raf e Umberto Tozzi a Reggio Calabria e Ancona : info Nuove date e rimborso dei biglietti : Sono Rinviati i concerti di Raf e Umberto Tozzi a Reggio Calabria e Ancona. Si tratta dell'ennesimo rinvio per il tour dei due colleghi e amici che hanno deciso di unire le forze per un live con il quale hanno ripercorso le loro rispettiva carriere e che hanno anticipato con l'inedito Come una danza. La data che avrebbe dovuto tenersi il 7 giugno al Palaprometeo di Ancona è rimandata alla doppia data dell'11 e del 12 settembre a La Mole, ...