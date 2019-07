“Il piccolo Marco può tornare a casa” : Verona, 26 lug. (AdnKronos) – Il piccolo Marco tornerà a casa. Notificata la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, Terza sezione civile, e il verdetto del collegio, presieduto dal giudice Fabio Laurenzi, dichiara che non sussiste lo stato di abbandono per il bambino e che, pertanto, va revocato il suo stato di adottabilità. La sentenza stabilisce che Marco può tornare a vivere con la famiglia affidataria, dove già ...

Il Milan ha scelto Marco Giampaolo. L'unico (grande) difetto del Mister : si rischia un "piccolo Diavolo" : Dopo 902 presenze in campo con il Milan, Paolo Maldini fa segnare la prima da capitano alla scrivania. Il Diavolo riparte dal suo simbolo che ha passato l' ultimo anno a studiare per questo momento al fianco di Leonardo: dopo i giorni di riflessione, l' ex numero 3 ha accettato l' incarico di dirett