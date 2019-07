Germania | Ferrari avanti anche in seconde libere

F1 - Risultato FP2 GP Germania 2019 : Ferrari detta il passo con Leclerc davanti a Vettel - Hamilton 3° in scia : Si chiude con un altro uno-due Ferrari la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Germania 2019, undicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. La scuderia di Maranello si è confermata molto competitiva sul tracciato di Hockenheim in condizioni di caldo estremo (37°C, temperatura dell’aria più alta della stagione) specialmente nella simulazione di qualifica con gomma morbida e poco carburante, anche se la Mercedes rimane ...

F1 - Risultato FP1 GP Germania 2019 : scatto Ferrari con Vettel davanti a Leclerc - ma la Mercedes spaventa con le gomme medie : Sebastian Vettel chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno e prova a scacciare gli incubi dell’errore dell’anno scorso alla Sachs-Kurve (oggi replicato al millimetro da Valtteri Bottas) che, sostanzialmente, è diventato un vero e proprio spartiacque della sua carriera. La Ferrari piazza i due piloti in vetta alla graduatoria e inizia con il piede giusto il suo fine settimana, ...

F1 - GP Germania 2019 : Sebastian Vettel-Ferrari - sarà addio a fine stagione? Possibili sostituti e scenari : Daniel Ricciardo in pole? : Fino a qualche mese fa non c’era il minimo dubbio: Sebastian Vettel sarebbe stato un pilota della Ferrari anche nel Mondiale di Formula Uno 2020. Dopo aver raggiunto la metà del campionato attuale, invece, questa frase è messa in dubbio, e non poco. Il tedesco ha intrapreso una involuzione notevole da un anno a questa parte e il suo futuro appare davvero in bilico. Ma andiamo con ordine ad analizzare la situazione. Da un lato la scuderia ...

Ferrari : le dichiarazioni alla vigilia della Germania : E’ iniziato il conto alla rovescia per il GP di Germania, undicesimo round del campionato di F1 2019 e particolarmente importante per la Ferrari, dato che si tratta della gara di casa di Sebastian Vettel. Ecco le dichiarazioni e le aspettative degli uomini in rosso. Sebastian Vettel: “Siamo chiamati a una gara decisamente migliore dello […] L'articolo Ferrari: le dichiarazioni alla vigilia della Germania sembra essere il primo su ...

F1 - GP Germania 2019 : Ferrari - lo sviluppo non ha convinto. Lacune aerodinamiche evidenti e Red Bull sempre più vicina : Mentre da un lato la Mercedes prosegue nel suo Mondiale di Formula Uno 2019 come un carro armato sia in pista, sia fuori, quindi a livello di sviluppo sulla vettura, la Ferrari non riesce a tenere questo passo e, anzi, ora deve iniziare concretamente a difendersi nei confronti della Red Bull, piuttosto che pensare alle Frecce d’argento. Gli ultimi Gran Premi hanno sottolineato questo pericolo, con la vittoria di Max Verstappen in Austria, ...

Ferrari e GP di Germania : una storia di grandi successi : Quello che si corre domenica è il 64° GP di Germania valido per il Mondiale di F1. Nel corso della storia, la gara si è disputata su tre piste diverse: Avus, Nürburgring e Hockenheimring anche se potrebbero quasi essere considerate cinque visto come sono cambiati nel tempo gli ultimi due tracciati. La Scuderia Ferrari in […] L'articolo Ferrari e GP di Germania: una storia di grandi successi sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

F1 - GP Germania 2019 : Charles Leclerc prima guida “in pectore” della Ferrari. Il monegasco a caccia della prima vittoria : Il Campionato Mondiale di Formula 1 2019 si appresta a superare il giro di boa della stagione con l’undicesima tappa in programma dal 26 al 28 luglio ad Hockenheim valevole per il Gran Premio di Germania. In casa Ferrari i due piloti stanno vivendo un momento diametralmente opposto, con un Sebastian Vettel in difficoltà dal punto di vista psicologico ed un Charles Leclerc in grande spolvero che sta mettendo in mostra tutto il suo talento ...

Formula 1 - GP Germania : un'occasione di rivincita per la Ferrari : Alla vigilia del Gran Premio di Germania 2018, Sebastian Vettel poteva contare su una monoposto ancora competitiva e che sembrava condurlo verso la conquista del titolo iridato. Fino ad allora il suo percorso aveva presentato alcuni inconvenienti (in Cina Verstappen lo tamponò a pochi giri dalla fine, facendolo concludere solamente ottavo) o alcune penalità (in Austria i commissari decisero di punirlo con 3 posizioni sulla griglia di partenza), ...