Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) Questo sarà l'anno zero per la nuova. La società ha deciso di dare il via ad un nuovo ciclo affidandosi ad un nuovo allenatore, Antonio. Il tecnico pugliese si è legato ai colori nerazzurri con un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più cospicui bonus che potrebbero far arrivar l'ingaggio a dodici milioni di euro complessivi. La squadra nerazzurra è già scesa in campo in tre occasioni in questo precampionato e si è subito intravista la mano del nuovo allenatore, nonostante l'emergenza in attacco, con i soli giovani Esposito, Puscas e Vergani, oltre a Longo, fuori dal progetto, a disposizione.stravolge l'Che Antoniopotesse essere l'arma in più di questaper la prossima stagione era risaputo. Il tecnico, infatti, ha vinto o, comunque, fatto bene ovunque è andato. Il ciclo della Juventus, d'altronde, è ...

ArmandoAreniell : Conte rivoluziona l'Inter: il cambio di modulo tra le mosse più importanti - Angelredblack1 : @Alessan00172574 Conte li vuole cedere perché gioca con il 3/5/2 quando sono ancora in forma e possono dare qualcos… - fcin1908it : Serie A, le big cambiano: Conte rivoluziona l'Inter, ma un fattore può rovinargli i piani - -