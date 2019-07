Uomo è colpito da ictus quando si riprende non ha più la stessa personalità | cosa gli è

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Un, Malcon Myatt, è statodacelebrale ed è stato a lungo ricoverato. Malcon, infatti, è dovuto rimanere in ospedale ben 5 lunghi mesi perché la sua situazione era molto delicata. L’aveva interessato il lobo frontale del suo cervello e, poiché ad essere comandata era la parte destra, non aveva più sensibilità oltre poi a non avere più la memoria a breve termine. Ma l’non aveva lasciato solo questi strascichi nel povero Malcom ma anche un altro che non è, però, assolutamente negativo: Malcom non poteva più provare la tristezza , infatti, lui ormai è solo felice. Questo si spiega perché l’ha danneggiato anche la parte del cervello che comanda le emozioni.

AttilaAzureRive : RT @GianniVEVO: Nel video Mughini Vs Sgarbi il momento che mi ha colpito di più è quando il primo sentendosi minacciato indietreggia con de… - gesalquadrato : RT @GianniVEVO: Nel video Mughini Vs Sgarbi il momento che mi ha colpito di più è quando il primo sentendosi minacciato indietreggia con de… - rossifranco131 : Un dramma la morte di qualsiasi uomo ancora maggiore se colpito durante il lavoro un lavoro! Ma nessun italiano acc… -