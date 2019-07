Traffico Roma del 25-07-2019 ore 18 | 00

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2019) SUL RACCORDO ANULARE PER UN GRAVE INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA LUNGO LA CARREGGIA INTERNA. RALLENTAMENTI MA PERINTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLAFIUMICINO E LANINA.. INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DIFFIOLTA’ DI TRANSITO TRA VIALE OCEANIA E VIALE DELL’OCEANO PACIFICO. SULLA TANGENZIALE EST PERINTENSO SI RALLENTA TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E DALLA TIBURTINA ALLO SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA VIA PONTINA ALTEZZA CASTELNO VERSO POMEZIA. LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CHIUSURA DALLE 22.00 DI QUESTA SERA TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. LA RIAPERTURA ALLE 06:00 DI DOMATTINA. INDETTO PER DOMANI, VENERDÌ 26 LUGLIO, UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE NEL COMPARTO ...

