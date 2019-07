RE | Legend arriverà su Steam in Accesso Anticipato ad Agosto

Fonte : gamerbrain

(Di giovedì 25 luglio 2019) Re:, il videogioco multiplayer cooperativo, che ha vinto nel 2017 il premio “Best Rising Star Award” in Asia Meridionale e nel 2019 il premio “Best Game Design” alla conferenza Level Up Game in Malesia, arriverà suinvenerdì 30*, pubblicato da 505 Games. Re:, sviluppato dal team di sviluppo malese Magnus Games, è il videogioco che ha totalizzato il più alto finanziamento finora raggiunto su Kickstarter nel sud est asiatico. Re:è un simulatore JRPG onnicomprensivo che combina sapientemente meccaniche di gioco “monster-rising” e caratteristiche multiplayer. I giocatori potranno costruire ed espandere il proprio villaggio svolgendo una vasta gamma di attività che includono l’agricoltura, la pesca, la raccolta di risorse, la creazione di ...

rraaxxu : @ragnar_legend @mckillbill @marifcinter @EnzoArlotta29 Kostic per me non ha il fisico per farlo come vuole conte ,… - CGCOfficial_ : Un rumor tramite 4chan, fa discutere del possibile titolo The Legend of Zelda Breath of the Darkness in arrivo pros… - ZeldaRetweets : RT @SerialGamerITA: Il nuovo Zelda si chiamerà The Legend of Zelda: Breath of the Darkness ed arriverà a fine 2020? #nintendo #zelda https:… -