Raggi con vigili dinanzi stabile Casapound | scritta abusiva va rimossa

Salvini : per la Lega ora il voto è più lontano. Il sì alla Tav di Conte scelta incoRaggiante : «Chiaro che la convenienza della Lega sarebbe di andare a votare domani mattina e di raddoppiare il numero dei parlamentari, però da ministro ho a cuore anche altro. I...

Trump e il Congresso Raggiungono un accordo sul tetto del debito Usa : NEW YORK - Casa Bianca e Congresso hanno raggiunto l’accordo sul budget federale che aumenta la spesa pubblica americana di 320 miliardi di dollari in due anni e sospende...

Occupazioni - Prefettura e Comune : avanti con monitoRaggio via Caravaggio : Roma – Verificare il lavoro di monitoraggio ancora in corso, che sta realizzando il Municipio VIII, degli occupanti presenti presso l’immobile situato in Via del Caravaggio a Roma con l’obiettivo di garantire i livelli assistenziali, come previsto dalla normativa, a tutti gli aventi diritto. È stato il tema principale al centro del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza pubblica (Cosp) riunitosi oggi. Lo ...

Figliomeni : Raggi deve scongiurare licenziamenti plurimi : Roma – “Dopo le tante interrogazioni, mozioni ed atti presentati in Campidoglio per cercare di tutelare e migliorare la societa’ che si occupa di un settore delicato del trasporto pubblico romano, oggi non abbiamo avuto risposte tranquillizzanti da parte dell’Amministratore Unico sul futuro di Roma Metropolitane e conseguentemente dei circa 50 lavoratori di cui e’ stato chiesto il licenziamento. E ulteriori ...

Raggi : "Acquisto biglietto bus con credito da bottiglie in Pet - primi in Europa" : Roma, 23 lug. (AdnKronos) - "Siamo qui per presentarvi una vera e propria innovazione: siamo la prima Capitale europea a sperimentare una macchina che mangia le bottigliette di plastica ed emette un credito che si va a caricare all’interno del cellulare", per l’acquisto di un biglietto Atac nell’amb

Ecco gli sfondi con le parti interne di Google Pixel XL - Pixel 3a e 3a XL anche ai Raggi X : Grazie a iFixit, Google Pixel XL, Pixel 3a e 3a XL ottengono degli sfondi con la loro componentistica interna che possono essere applicati come wallpaper anche in versione ai raggi X. L'articolo Ecco gli sfondi con le parti interne di Google Pixel XL, Pixel 3a e 3a XL anche ai raggi X proviene da TuttoAndroid.

Sossio Aruta - l’appello : “Sto cercando di Raggiungerlo - contattatemi in privato” : Il sogno di Sossio Aruta: l’appello su Instagram per realizzarlo Sossio Aruta diventerà presto papà e potrà riscoprire la bellezza di essere genitori di una piccolissima creatura assieme alla sua Ursula Bennardo; questo non vuol dire tuttavia che abbia rinunciato agli altri sogni nel cassetto, e infatti l’ultimo post che ha pubblicato su Instagram ha […] L'articolo Sossio Aruta, l’appello: “Sto cercando di ...

Fugge per Raggiungere ragazzo conosciuto in chat - ritrovata 13enne : E' stata rintracciata su un autobus a Orvieto, in Umbria, una ragazzina di 13 anni scomparsa dalla provincia di Ragusa.

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 - Fabio Conti : “Partita giocata con intensità - ma serviva più coRaggio. Bisogna lavorare sodo” : Il Setterosa è stato eliminato ai quarti di finale ai Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju (Corea del Sud). Le azzurre sono state sconfitte per 7-6 dall’Ungheria, che si conferma una vera e propria bestia nera, visto che ci aveva già battuto lo scorso anno agli Europei. Al termine della partita il CT Fabio Conti ha così analizzato la prestazione delle sue ragazze ai microfoni della Rai: “Partita giocata con intensità, come abbiamo fatto ...

L’alpinista italiano bloccato sul Nanga Parbat è stato Raggiunto : portato a valle con una slitta improvvisata : E’ stato raggiunto e trasportato più a valle Francesco Cassardo, l’alpinista di Rivoli (Torino) rimasto ferito dopo una caduta sul Gasherbrum VII. I soccorritori, dopo avere raggiunto a piedi il punto in cui si trovava insieme a Cala Cimenti, che aveva trascorso la nottata con lui, hanno improvvisato una slitta per il trasporto. Il gruppo ha poi raggiunto il luogo in cui Cimenti aveva lasciato la tenda prima di affrontare il ...

Sic Venezia 2019 cortometRaggi italiani in concorso : Sic Venezia 2019 cortometraggi, la quarta edizione In seguito ai 7 film in concorso alla 34a settimana internazionale della critica di Venezia, ecco il programma degli altri 7 cortometraggi italiani. È ...

Scontro tra Salvini e Boschi : 'Hai il coRaggio di parlare?' - 'Ne ho il diritto - bacioni' : Maria Elena Boschi, dopo lo Scontro di alcuni giorni fa con Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, si è scontrata ora direttamente con il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. A scatenare la polemica però, in questa occasione, è stato proprio Salvini, che ha commentato l'intenzione dell'ex Ministro del Pd di presentare una mozione di sfiducia contro di lui lui. Subito dopo è arrivata la replica della Boschi stessa. Salvini attacca la Boschi Maria ...

Sky : il Napoli ha Raggiunto l’accordo con l’Inter per Icardi : Se Antonio Conte parlando del mercato ha parlato della necessità dell’Inter di snellire l’organico, il Napoli cerca di dare una m ano ai nerazzurri. Secondo la redazione di Sky Sport il club di De Laurentiis avrebbe raggiunto l’accordo con la società nerazzurra per Mauro Icardi. Non più una suggestione dunque quella di vedere l’argentino in azzurro, ma una possibilità concreta. Le due società avrebbero l’intesa ...

Peggiorano le condizioni di salute di Carlos Bilardo - messaggi d’incoRaggiamento sui social : Le situazioni di salute di Carlos Bilardo, l’allenatore dell’Argentina campione del mondo nel 1986, sono peggiorate nelle ultime ore, in seguito ad un secondo intervento al cervello in meno di un mese. I social network sono stati inondati da messaggi di incoraggiamento all’ex ct ora ottantenne, alla guida della Seleccion dal 1983 al 1990. Molto commosso l’ex portiere Sergio Goycochea, che ha confermato alla ...