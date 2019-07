Raggi | alle 18 a San Lorenzo per ‘porta a porta’

L’alpinista italiano bloccato sul Nanga Parbat è stato Raggiunto : portato a valle con una slitta improvvisata : E’ stato raggiunto e trasportato più a valle Francesco Cassardo, l’alpinista di Rivoli (Torino) rimasto ferito dopo una caduta sul Gasherbrum VII. I soccorritori, dopo avere raggiunto a piedi il punto in cui si trovava insieme a Cala Cimenti, che aveva trascorso la nottata con lui, hanno improvvisato una slitta per il trasporto. Il gruppo ha poi raggiunto il luogo in cui Cimenti aveva lasciato la tenda prima di affrontare il ...

Ciclismo - Giro Valle d’Aosta 2019 : il percorso e le tappe ai Raggi X : Sei frazioni tra Valle d’Aosta, Francia e Svizzera per decidere il re delle Alpi nella categoria Under 23. Divertente, duro e selettivo ecco come si presenta il percorso della 56esima edizione del Giro della Valle d’Aosta, tappa fissa per tutti gli aspiranti professionisti che vede nel suo albo d’oro fior di campioni. IL percorso E LE tappe DEL Giro DELLA Valle D’AOSTA 2019 Prologo Tutto ha inizio con un crono prologo di ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che l’emergenza rifiuti a Roma è tutta colpa di Virginia Raggi? : E’ vero, come dice lo scrittore e premio Nobel Mario Vargas Llosa, che Carola Rackete merita il premio Nobel per la Pace e che l’Europa deve seguire sui migranti le politiche di accoglienza del Canada? E’ vero che il nuovo palinsesto della Rai è “sovranista” e “salviniano”? E’ vero che l’emergenza rifiuti a Roma è tutta colpa della sindaca M5s Virginia Raggi? Questa settimana Marco ...

“Passeggeri scaraventati contro il soffitto - gridavano tutti” : forte turbolenza - aereo costretto ad atterRaggio d’emergenza alle Hawaii : A causa di una forte turbolenza durante un volo tra Canada e Australia, almeno 35 passeggeri sono rimasti feriti, e il velivolo è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza alle Hawaii. Il volo della Air Canada, con 284 persone a bordo, era partito da Vancouver ed era diretto a Sydney e circa due ore dopo avere oltrepassato le Hawaii è stato colpito dalla turbolenza. Il pilota ha quindi invertito la rotta per atterrare ...

Allerta Meteo Marche : criticità “gialla” fino a mezzanotte - in corso monitoRaggio : La Protezione civile regionale delle Marche sta monitorando la situazione Meteo nella regione, dove l’Allerta “gialla” è in vigore fino alla mezzanotte. L’evoluzione Meteorologica richiede un costante attenzione per seguire l’andamento dei fenomeni temporaleschi, anche a carattere intenso, come quello registrato ieri, in mare, a 30 km dalla costa, con gravi danni sul litorale. Sono pervenute oltre 500 richieste di ...

Debutto con oltRaggio : deputati euroscettici girano le spalle durante inno Ue : Un gruppo di deputati euroscettici, in particolare brexiters, hanno girato le spalle all’emiciclo di Strasburgo mentre risuonavano le note dell’inno alla gioia di Beethoven, inno ufficiale dell’Unione europea. Inizia così, con un plateale gesto di sfida, la nona legislatura europea che ha debuttato questa mattina al Parlamento europeo. Il presidente uscente Antonio Tajani è stato costretto a richiamare ...

Dalle Olimpiadi al commercio - il disastro Raggi a Roma : L’idea era buona: aprire un dialogo e correggere le regole da seguire per posizionare in maniera ordinata, nelle strade di Roma, i tavolini di bar e ristoranti.E oltre che buona, quell’idea rappresentava la salvezza per centinaia di lavoratori. Avrebbe evitato i licenziamenti causati, nonostante l’aumento dei turisti, dalla diminuzione degli spazi esterni prevista dal Pmo, il Piano di Massima Occupabilità. Peccato ...

Federer suona la decima in Germania : Goffin piegato in due set - Raggiunta la doppia cifra al torneo ATP di Halle : Federer super sull’erba tedesca: il numero 3 al mondo manda al tappeto Goffin in due set e si aggiudica il torneo ATP di Halle E’ un Roger Federer strepitoso quello sceso in campo sull’erba di Halle: il tennista svizzero ha iniziato la stagione in questa superficie in maniera impeccabile. Il percorso verso Wimbledon inizia con una speciale vittoria per il numero 3 al mondo. AFP/LaPresse Federer ha infatti piegato oggi il ...

Allerta Meteo Milano - il Comune attiva il monitoRaggio per i fiumi Seveso e Lambro : Il centro Meteo della Regione Lombardia ha emanato un’Allerta Meteo in codice giallo per rischio temporali forti a partire dalle ore 16 di oggi, venerdì 21 giugno, con un peggioramento della situazione verso la serata e nelle ore successive fino a domani. Per questo l’amministrazione ha disposto l’attivazione del centro operativo comunale (Coc) in via Drago, a partire da oggi. La Protezione civile comunale monitorerà i livelli ...

Ciclismo - European Games 2019 : i convocati dell’Italia ai Raggi X. Davide Ballerini capitano di una squadra esperta : Seconda edizione per gli European Games, la manifestazione multidisciplinare che si ispira ai Giochi Olimpici, dedicata al Vecchio Continente. Ci si sposta verso la Bielorussia, a Minsk: appuntamento da venerdì 21 a sabato 30 giugno. In programma c’è anche il Ciclismo su strada che vedrà in programma domenica 23 giugno la prova uomini élite in linea e martedì 25 giugno la prova a cronometro. Andiamo a scoprire nel dettaglio la Nazionale ...

Allerta Meteo Milano : il Comune attiva il monitoRaggio dei fiumi Seveso e Lambro : Un avviso di criticita’ ordinaria (codice giallo) per rischio temporali forti e’ stato emesso dal Centro Meteo regionale a decorrere dalle ore 16 di oggi, venerdi’ 14 giugno. Il Comune dispone pertanto l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione – ricorda Palazzo Marino in una nota – consiste nel ...

Addio Gabe! Adesso Gabriele Grunewald corre con gli angeli : una storia di coRaggio e sofferenza [GALLERY] : Addio Gabe: il mondo dello sport saluta la statunitense mezzofondista Gabriele Grunewald, l’atleta è scomparsa oggi a 32 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore Tragica scomparsa nel mondo dell’atletica: è morta oggi a 32 anni la mezzofondista americana Gabriele Grunewald. L’atleta non è riuscita a vincere la sua gara più importante: la battaglia contro un brutto tumore diagnosticatole 10 anni fa. Nonostante le ...

Nanni : Raggi dice di voler stadio ma non fa niente per realizzarlo - balletto “vorrei ma non posso” : Roma – “Dispiace dover ribadire che l’avevamo detto, sia in tempi non sospetti sia la scorsa settimana, che con questa amministrazione lo stadio della Roma non si sarebbe mai realizzato. Oltre alle note vicende legate a consulenze, mazzette e arresti, a farla da padrone e’ l’incapacita’ dell’amministrazione 5 Stelle guidata dalla Raggi, che da una parte dice che vuole lo stadio e dall’altra non fa ...

Nuoro - le campagne invase da milioni di cavallette. Coldiretti : “Devastati pascoli e foRaggio” : Le campagne di Nuoro invase da milioni di cavallette, che hanno devastato duemila ettari di foraggio e pascoli. Coldiretti lancia l’allarme e spiega che le aziende agricole si ritrovano in una situazione di emergenza e le case invase dagli insetti, specie a Ottana, Olotana e in particolare modo Orani dove in alcune zone si cammina su tappeti di cavallette. “La loro presenza – sottolinea l’associazione di agricoltori ...