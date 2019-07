Joe Keery | Steve di «Stranger Things» è anche cantante Il singolo «Roddy»

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 25 luglio 2019) Dal Sottosopra alla musica, o quasi: per tutti i fan diHarrington, il bello di Hawkins, ma da ora è Djo, promettente musicista. Lui, in realtà, è Joe, attore statunitense noto al grande pubblico per il ruolo dinella serie cult di Netflix, e già icona di stile (non solo per i capelli). Joeha una doppia anima, poiché è attore ma èun musicista: in passato ha fatto parte del gruppo Post Animal, una band di Chicago. Adesso, con lo pseudonimo di Djo, debutta ufficialmente con unintitolato, in cui sfoggiadelle ottime doti vocali. A differenza del ciuffo anni’80 del suo personaggio, il branoha sonorità decisamente più contemporanee, un rock indie che per certi versi ricorda un po’i Tame Impala., cioè Djo, cioè Joe Kerry, ha pubblicato ...

heiitsanna : RT @Inmyplac3: @AvengersWife_ Ciao io sono Angelica e voglio sposarmi dylan o brien come amante drace Montgomery e voglio avere come miglio… - Aeris84 : @Radio105 A parte che è Joe Keery e non KERRY come avete ribadito più volte nell’articolo ????????? - Inmyplac3 : @AvengersWife_ Ciao io sono Angelica e voglio sposarmi dylan o brien come amante drace Montgomery e voglio avere co… -