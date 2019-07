Delitto di Lidia Macchi | assolto in appello Stefano Binda | il caso resta un mistero

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 25 luglio 2019) È uscito dal carcere di Busto Arsizio nella tarda serata di mercoledì, portando con sé un sacchetto pieno di libri., dopo tre anni e mezzo di detenzione, torna ad essere un uomo libero. Infatti il verdetto della Corte d'Assise d'di Milano ha ribaltato la condanna all’ergastolo, arrivata in primo grado per l’omicidio di. Secondo i giudici non è stato lui ad ammazzare con 29 coltellate la ragazza ventenne nel gennaio del 1987 in un bosco a Cittiglio, in provincia di Varese. Unche era rimasto a lungo irrisolto e che era stato riaperto dopo quasi tre decenni, in seguito ad una perizia calligrafica sulla lettera anonima arrivata alla famiglia della vittima poco dopo il. Così, nel corso di un processo breve, ma ricco di colpi di scena, la tesi dell’accusa è stata smontata: quell’omicidio di 32 anni fa torna ad essere un cold case ...

