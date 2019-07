Terribile incidente d’auto in Alto Adige | dopo un volto di centinaia metri muoiono due

Terribile incidente frontale tra auto a Ferrara - muore ragazzo di 20 anni : Nell'incidente tra due auto è morto Marco Brunello; per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua auto scontrandosi subito dopo il ponte di Occhiobello. L'impatto è stato devastante, il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto.Continua a leggere

Basket – Serbia sotto shock : Terribile incidente per Kuzmic - gravemente ferito : Mondo del Basket sotto shock: terribile incidente stradale per Kuzmic, il serbo gravemente ferito Paura per Ognjen Kuzmic: il cestista serbo è rimasto gravemente ferito in un terribile incidente stradale. Il 29enne serbo, secondo quanto comunicato dal suo club, la Stella Rossa, sembra aver riportato danni fisici evidenti alla testa e al torace. Ricoverato in ospedale, Kuzmic sembra aver riportato danni alla mascella ed al torace, con la ...

Terribile incidente su autostrada Palermo Trapani - muore 13enne : Gravissimo incidente stradale ieri sera sull’autostrada A/29, direzione Palermo – Trapani. Un ragazzino di 13 anni, Francesco Provenzano, è morto

Formula 1 – Terribile incidente per un ex pilota : rischia l’amputazione di una gamba : Martin Donnelly ricoverato in ospedale: l’ex pilota di Formula 1 rischia l’amputazione di una gamba Spiacevole imprevisto per un ex pilota di Formula 1: Donnelly, che nel 1990 sopravvisse ad un drammatico incidente nelle prove del Gp di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera, adesso rischia l’amputazione di una gamba. Una grande beffa per l’irlandese, rimasto coinvolto in un Terribile incidente in motorino: ...

Terribile incidente nella notte! L’auto finisce in mare - muore una 24enne : La scorsa notte in località Foce Varano si è verificato un Terribile incidente, dove una ragazza di appena 24 anni ha perso la vita. A quanto pare la Fiat Panda sulla quale si trovava la ragazza, in compagnia del fidanzato, sarebbe per circostanze ancora da chiarire finita nel canale in prossimità della zona balneare di Ischitella. Per la ragazza non c’è stato nulla dal fare mentre il ragazzo si è miracolosamente ...

Terribile incidente : due persone schiacciate all'interno di un'auto ribaltata : Due persone sono morte in un incidente stradale tra tre auto sulla SGC Firenze-Pisa-Livorno. Transito interrotto

Tempesta d’amore - spoiler nuove puntate : il Terribile incidente : Anticipazioni Tempesta d’amore: trama puntate dal 16 al 22 giugno 2019 Boris affronterà duramente il padre nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, il ragazzo lo farà davanti a tutti scatenando la reazione del genitore. Nei prossimi episodi della soap opera tedesca, Christoph bacerà Eva e Robert coglierà i due in un atteggiamento equivoco. La donna cercherà di minimizzare la cosa ma si renderà conto che il suo matrimonio ha ...

Caduta Froome - la dinamica del Terribile incidente : niente Tour de France per il britannico : niente Tour de France per Chris Froome: la sospetta frattura del bacino rovina la stagione del corridore del Team INEOS Il mondo del ciclismo e i tifosi di Chris Froome nello specifico sono in allarme da qualche ora, da quando il Team INEOS ha confermato la Caduta del ciclista britannico nella ricognizione di questa mattina della quarta tappa del Giro del Delfinato, la cronometro di 26km di Roanne. AFP/LaPresse Il ciclista del Team INEOS ...

Terribile incidente sulla Salerno-Reggio Calabria : TIR si ribalta e perde enorme carico di angurie [FOTO] : Stamattina s’è verificato un Terribile incidente stradale sull’A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, nel territorio reggino, in una galleria nella carreggiata Nord tra Bagnara e Palmi, lungo la costa Viola, al km 408 dove un mezzo pesante si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente è rimasto ferito. Il tratto autostradale è chiuso con pesanti ripercussioni al traffico: uscita obbligatoria ...

Dramma sull’Adriatica - morti due calciatori dopo un Terribile incidente : grave il terzo [DETTAGLI] : E’ un giorno triste per il mondo del calcio, un brutto incidente nelle ultime ore ha spezzato la vita di due calciatori ed in più un altro è in gravissime condizioni. Scontro frontale tra un’auto ed un camion avvenuto nel tratto cervese della statale 16, sono morti due giovani 26 e 30 anni, entrambi calciatori dilettanti mentre un terzo che viaggiava sul sedile passeggero è stata ricoverato in ospedale d’urgenza ed è in ...