Se Renzi è ancora un problema per il Pd

Renzi ha ancora veleno per Letta : "È molto forte nelle redazioni - poco nelle cancellerie" : Matteo Renzi ha ancora del veleno per Enrico Letta . Ricorda le vicende che portarono alla caduta del Governo, il celebre “stai sereno” e quello che è accaduto successivamente. Anche perché il nome di Enrico Letta torna come candidabile alla presidenza del Consiglio Europeo. Ipotesi che il Governo rigetta, come detto chiaramente da Luigi Di Maio, ma che sarebbe sostenuta anche da importanti Paesi europei. “Se ...

Vaccini - LoRenzin : “Il 95% di copertura per i nati nel 2015 - ancora lacune per i nati nel 2010” : “L’Italia ha raggiunto il 95% degli obbligatori in legge per i bambini nati nel 2015, ma abbiamo un grandissimo ritardo per quelli nati nel 2010”. Lo ha sottolineato riguardo alle coperture vaccinali l’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, promotrice nella normativa, oggi all’università Statale di Milano durante la presentazione del ‘Patto trasversale per la scienza’ nell’ambito del Congresso ...