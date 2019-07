Overkill e Bomber dei Motörhead compiono 40 anni | arrivano le ristampe e un box set

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Era il 1979 quandodei, forti di brani come No Class, Sweet Revenge più le rispettive title-track, tracciarono una linea confine tra il fenomeno dilagante del punk, l'ondata hard rock che trovava negli AC/DC i loro portavoce più mainstream e quella Gran Bretagna che già aveva partorito mostri sacri come Beatles, Rolling Stones, Queen e Led Zeppelin, ma che ora nella voce di Lemmy Kilmister trovava il suo volto più rude, schietto e disimpegnato. Quarant'dopo prende vita la campagna'79 che rilancia sul mercato i due album nella loro versione deluxe, disponibili nel formato 2CD e 3LP. Per i più appassionati, invece, sarà disponibile il 1979 Box Set nella versione basic e Super Deluxe. Le duee il box set saranno disponibili a partire dal 25 ottobre e tutti gli articoli si possono preordinare sul sito ...

