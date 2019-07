Matteo Salvini | il sondaggio Swg | La fiducia nella Lega cresce sempre più | stimata

I No Tav minacciano Giuseppe Conte e Matteo Salvini : "Daremo battaglia - ci saranno problemi d'ordine pubblico" : Dichiarano guerra a Giuseppe Conte i No Tav dopo il sì del premier alla realizzazione dell'Alta velocità Torino-Lione. "Lo abbiamo sempre detto che non abbiamo governi amici e quello che è successo ieri è un'ulteriore dimostrazione", dice Lele Rizzo, uno dei leader del Movimento No Tav: "Le parole d

Matteo Salvini e Francesca Verdini al mare : acrobazie bollenti sotto l’ombrellone : La prima estate insieme di Matteo Salvini, 46 anni, e Francesca Verdini, venti in meno, sembrano essere già oltre. La coppia di trova a Forte dei Marmi insieme a tutta la famiglia di lui. Il leader della Lega è papà di due: Federico, 15, nato dal primo matrimonio, e Mirta, 6, avuta dalla precedente relazione con Giulia Martinelli. Francesca, zaino sulle spalle e shorts di jeans, passeggia tra il fidanzato e i figli. ”I miei figli vengono ...

Matteo Salvini al mare con Francesca Verdini (FOTO) : È tempo di vacanze estive anche per Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro dell'Interno, infatti, è stato immortalato dai paparazzi del settimanale Diva e donna in compagnia della fidanzata Francesca Verdini a Milano Marittima. Il leader leghista in questa occasione, indossando un costume boxer, ha sfoggiato un fisico non impeccabile, soprattutto nel confronto con quello della compagna, apparsa, invece, in grande forma. prosegui la ...

Matteo Salvini - acrobazie hot in spiaggia con Francesca : Scoppia sulla spiaggia di Milano Marittima la passione tra il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e la compagna Francesca Verdini. I due, che nelle precedenti uscite pubbliche si erano limitati a coccole ed effusioni, sul bagnasciuga si lasciano andare alle acrobazie hot. Il settimanale Diva e Donna li ha fotografati durante una “luna di miele” davvero bollente. E così mentre la ex, Elisa Isoardi, racconta la sua ...

Pierferdinando Casini : "Matteo Salvini gioca come il gatto col topo. Ma occhio - sta finendo in trappola" : "Matteo Salvini sta giocando come il gatto con il topo, non ha nessuna convenienza ad andare a elezioni. Adesso è il padrone del governo, dovesse entrare a Palazzo Chigi sarebbe intrappolato e assediato. Perché questo è lo schema". Pierferdinando Casini, ospite di Agorà Estate, su Raitre, analizza l

Lampedusa - l'isola dell'emergenza che non c'è (ditelo anche a Matteo Salvini) : È la porta d'Europa, il teatro degli scontri e dei naufragi, il simbolo di questi anni, dalle primavere arabe alla Capitana. Ma oggi nell'occhio del ciclone non succede niente. E i migranti fanno come gli sbarchi: ci sono, ma non si vedono

Giuseppe Conte chiede - Matteo Salvini non risponde : chi ha pagato la missione di Savoini a Mosca? : Chi ha pagato la missione di Gianluca Savoini, uomo della Lega e vicino a Salvini, a Mosca? Secondo quanto riportato dai quotidiani la Repubblica e Corriere della sera, è questa una delle domande che Palazzo Chigi ha rivolto allo staff del vicepremier Salvini. Ma ad oggi non è arrivata nessuna risposta.L’incontro in questione è quello del 17 ottobre, che si concluse con la riunione all’hotel Metropol la ...

Matteo Salvini e Francesca Verdini - baci e coccole a Milano Marittima : Matteo Salvini sembra proprio aver dimenticato definitivamente Elisa Isoardi. Diva e Donna, in edicola mercoledì 24 agosto, pubblica in esclusiva le immagini della prima vacanza di coppia del vicepremier e Ministro dell’Interno in compagnia della figlia di Denis Verdini. Niente spazio all’immaginazione, nel mare di Milano Marittima è tutto un tripudio di baci e coccole da fidanzatini tra il leader della Lega e Francesca Verdini. Matteo ...

Tav - Matteo Salvini esulta : “Si farà come sempre chiesto dalla Lega - peccato per tempo perso” : Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, esulta dopo l'annuncio di Giuseppe Conte del sì alla Tav da parte del governo: "Si farà, come giusto e come sempre chiesto dalla Lega. peccato per il tempo perso, adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri fermi". esultano anche il Pd (con Boschi e Renzi) e Forza Italia.Continua a leggere

Matteo Salvini e Francesca Verdini : baci appassionati e coccole al mare : Matteo Salvini e Francesca Verdini si concedono una pausa sulla spiaggia di Milano Marittima. A sorprenderli in questa che sembra la prova generale per una luna di miele, è il settimanale Diva e Donna che ha pubblicato alcune foto “proibite” che non lasciano dubbi sulla passione che c’è tra loro. Il vicepremier e la fidanzata si scambiano coccole, baci e tenerezze tra le onde del mare. Lei si aggrappa alla sua schiena e lo ...

Matteo Salvini e Francesca Verdini fotografati al mare : “Una storia che brucia di passione” : Che sono innamorati si sa. E non è la prima volta che si fanno vedere insieme. Stavolta Matteo Salvini e Francesca Verdini si mostrano felici al mare. È Diva e Donna a pubblicare le immagini del ministro dell’Interno e della fidanzata, a Milano Marittima. “Dopo la rottura con la conduttrice Elisa Isoardi, pochi avrebbero immaginato di vedere Salvini subito così innamorato ma lui si è lanciato in una storia che in soli quattro mesi ...

Matteo Salvini - la promessa a Bibbiano : "Fino a quando non avrò pace" : Matteo Salvini è in visita, martedì 23 luglio, a Bibbiano. Il comune di Reggio Emilia tristemente noto per l'inchiesta Angeli e Demoni, che ha fatto emergere una rete (tra centri sociali, psicologi e collegamenti con l'ex sindaco del Pd) impegnata a portare via i bambini dalle famiglie di origine pe

Russia-Lega - Matteo Salvini : "Io domani in Senato? Vediamo" : Matteo Salvini svicola sulla sua presenza domani in Senato dove il premier Giuseppe Conte parlerà sul caso Russia-Lega. “Vediamo - dice il vicepremier a Bibbiano -, sarò a Roma: ho un comitato per l’ordine e la sicurezza sui migranti e non solo, vediamo se gli orari saranno compatibili...”.Intanto nell’aula della Commissione Difesa al Senato è in corso l’assemblea dei senatori Pd in vista ...

Matteo Salvini - anche lo sceneggiatore di Topolino lo attacca : lezioncina su "cultura e tolleranza" : Chissà cosa direbbe il vecchio zio Walt. Il fondatore della Disney era un uomo talmente di destra da essere accusato (e non a torto) di aver stretto legami con il partito nazista. Odiava i sindacati e il socialismo, amava il capitale e chi sapeva maneggiarlo. Un vero trumpiano, si direbbe oggi. Eppu