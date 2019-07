Droga | blitz nell’agrigentino | gli arresti salgono a sei

Droga : blitz nell’agrigentino con cinque arresti - spaccio anche nel centro d’accoglienza : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – blitz anti Droga nell’agrigentino dove all’alba di oggi è stata eseguita una operazione anti Droga dei Carabinieri. Sgominata una banda dello spaccio . Sono cinque le persone finite in manette. La Droga , come emerge dalle indagini, veniva venduta anche in un centro di accoglienza. I Carabinieri di Licata, alle prime luci dell’alba, a seguito di numerose segnalazioni effettuate da genitori ...

Enna - blitz anti- Droga : c'era un pappagallo a fare da palo alla banda : Pina Francone L'operazione della polizia nell'ennese, dove gli agenti hanno scoperto che era l'uccello a fare da palo agli spacciatori Un pappagallo come palo . Era questo lo stratagemma adottato da una banda di spacciatori di Piazza Armerina, in provincia di Enna , sgominata da un blitz delle forze dell'ordine. L'operazione di polizia contro lo spaccio di marijuana, cocaina e hashish ha portato all'arresto di otto delle 15 persone ...

Droga - blitz nell'Ennese : 15 arresti : 8.20 Otto in carcere, 7 ai domiciliari, 22 indagati a piede libero, tra cui 4 minori, 29 perquisizioni nell'ambito di un'operazione di polizia contro lo spaccio di marijuana, hashish e cocaina nell'area di Piazza Armerina (Enna). La Droga affluiva da diverse direttrici: Catania, Ramacca, Barrafranca, Valguarnera, Caropepe e San Cono.L'indagine,durata 9 mesi,ha consentito di individuare una rete di persone che,tra il 2016 e il 2017, operava per ...

Droga - blitz contro banda narcos : 11 arresti a Messina : Indagine della Guardia di Finanza in Sicilia, in cella anche l'ex fidanzato della "olgettina" Marysthel Polanco

‘Ndrangheta - non solo Gioia Tauro : i porti d’Europa per la Droga delle cosche. Blitz del Ros con 30 arresti : La parola d’ordine era diversificare. Il traffico di droga viene gestito dalla ‘Ndrangheta con la stessa mentalità di un’azienda che deve ottimizzare i profitti e ridurre il più possibile i rischi. Ecco perché l’inchiesta “Edera”, che stamattina ha portato all’arresto di 30 persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina, ha dimostrato ancora una volta come il porto di Gioia Tauro non è l’unico ...