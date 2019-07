Il presidente del consiglio Giuseppe"ripone grandein Huawei" Ren Zhengfei, fondatore del gruppo cinese delle tlc, riassume così l'esito del "colloquio molto amichevole" avuto ad aprile con il premier, a Pechino per partecipare al forum sulla Belt and road initiative. In una tavola rotonda con un gruppo di media italiani, tra cui l'Ansa, il fondatore e Ceo del gruppo osserva però che l'adozione del Golden Power, la cui discussione s'è peraltro arenata al Senato, "renderà SO colplesso fare affari in Italia".