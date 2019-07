Vertice sul mercato a Nanchino in casa Inter | in ritiro arriva Godin

Vertice sull'autonomia - prevale la linea M5s : salta assunzione diretta docenti : salta l’assunzione diretta dei docenti. Secondo quanto si apprende è stato soppresso l’articolo 12 del testo Stefani sull’autonomia che prevedeva l’assunzione diretta dei docenti su base regionale, come chiedeva la Lega. Era uno dei nodi sul tavolo che aveva visto la contrarietà del M5s.Era stato rilevato dal Movimento 5 stelle anche un profilo di incostituzionalità all’ultimo Vertice ...

Salvini : « Domani non vado né al Cdm né al Vertice sull’autonomia - persa la fiducia»» Di Maio : «Colpiti alle spalle» : «Per ora a Bruxelles. I grillini hanno votato il presidente della Commissione europea con Renzi e Berlusconi. Una scelta gravissima». Di Maio: «Falsità volgare. Se vogliono far cadere il governo, lo dicano». Salvini: «Oltre questo governo solo le elezioni. C’è mancanza di fiducia, anche personale»

In edicola sul Fatto : Eni - quel Vertice alla Rinascente per far saltare il processo Nigeria : L’inchiesta “Al Metropol accordo concreto” Per gli inquirenti, la versione secondo cui la trattativa con i russi non si sarebbe conclusa non regge: l’affare aveva una base avanzata. Per questo volevano andare “veloci” di Davide Milosa Tutto tutto niente niente di Marco Travaglio Il discorso di Chiara Appendino, sindaca 5Stelle di Torino, in Consiglio comunale per licenziare il vicesindaco Guido Montanari e dare l’ultimatum agli oltranzisti ...

Ursula Von der Leyen eletta grazie ai 14 voti del M5s. Drastica rottura con la Lega - il Vertice segreto a Roma : I 14 voti del Movimento 5 Stelle decisivi per l'elezione di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. Dopo la nomina (a sorpresa e "irrituale") di Fabio Massimo Castaldo alla vicepresidenza dell'Europarlamento (mai era accaduto che venisse scelto un esponente del "misto", visto che

Conte attacca Salvini sul Vertice coi sindacati : «Scorrettezza istituzionale» : Il premier critica la presenza di Siri, l’ex sottosegretario al Consiglio. E avvisa il vicepremier leghista: «Se pensa di anticipare dettagli della manovra economica, entriamo nel terreno della scorrettezza istituzionale»

Matteo Salvini si porta Siri al Vertice con le parti sociali sulla flat tax. M5s all'angolo : "Cosa dimostra" : Grossa sorpresa al Viminale: a fianco di Matteo Salvini, nell'incontro con le parti sociali per spiegare la flat tax, c'è anche Armando Siri, responsabile economico della Lega ma soprattutto ex sottosegretario alle Infrastrutture costretto alle dimissioni dal Movimento 5 Stelle perché indagato per c

Ennesimo scontro Lega-M5s - salta Vertice sull’Autonomia. Stefani : “Se qualcuno cambia idea - non si va più avanti” : Ennesimo scontro Lega-M5s. Il vertice di maggioranza sulla Autonomia fa esplodere la Lega che parla di "farsa e ennesima presa in giro”. "Al vertice sull'Autonomia oggi la Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord e abbassarli al Centro Sud. Per il M5S e' totalmente inaccettabile", sottolineano dal Movimento 5 Stelle, confermando la situazione di impasse che si e' determinata nella riunione di questa ...

Autonomia - strappo M5S-Lega al Vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : «Tavolo si è bloccato sulla scuola» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

La Lega scontenta dopo il Vertice sulle autonomie : "M5s condanna il Sud all'arretratezza" : “I Cinque Stelle condannano il Sud all’arretratezza”. Il vertice sulle autonomie è stato sospeso per consentire ai ministri di partecipare al voto in Senato sul taglio dei parlamentari, ma la Lega non sembra affatto contento del confronto avuto sul tema con gli alleati di governo. Il Carroccio sottolinea di apprezzare gli sforzi di Giuseppe Conte in materia, ma sottolinea che l’unico modo per aiutare ...

Migranti - Salvini dopo Vertice di governo : “Controlli preventivi della Marina militare sulle navi di soccorso” : Al termine del vertice sull’immigrazione il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta spiega di aver letto della proposta di Salvini di mettere le navi della Marina a protezione dei porti solo sui giornali: “Stasera non me l’ha chiesto“. Il ministro dell’Interno indirettamente conferm, e aggiunge: “Abbiamo messo sul tavolo altre iniziative come i controlli della Marina militare preventivi sulle navi di presunto ...

Vertice sull'immigrazione - la "grana" della Marina : Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta non parlano da giorni. Tra loro c’è molto più di un problema politico, esiste piuttosto un problema di divisione dei poteri dello Stato e delle competenze che ruota attorno al tema dell’immigrazione e al ruolo della Marina militare. Quindi leggi e regolamenti che il ministro della Difesa è pronto a mettere sul tavolo di Palazzo Chigi, questa sera nel corso del Vertice con il ...

Altra fumata nera sulle autonomie regionali - il prossimo Vertice l'11 luglio : Un ennesimo rinvio. Altra fumata nera. Anche nella giornata di ieri il governo non è riuscito a giungere ad un'intesa sull'autonomia regionale differenziata. Il vertice di Palazzo Chigi si è concluso dopo tre ore e mezza con un altro rinvio: la prossima riunione si terrà giovedì 11 luglio alle ore 8.30. Dal fronte Movimento 5 Stelle ci sarebbero ancora troppe perplessità: non si è riusciti a trovare un accordo sul costo medio, sul Vas, sulla ...

Fumata nera al Vertice sull'autonomia. Nuovo incontro giovedì : Si tratta ancora. Il vertice sulle autonomie a Palazzo Chigi si conclude, dopo oltre tre ore, con un Nuovo rinvio: Conte, i due vice e i ministri interessati si riaggiorneranno giovedì mattina alle 8.30. Benché il dialogo proceda in un “clima positivo”, di fatto anche oggi non esce un testo definitivo sull’autonomia differenziata. Dal fronte M5S, a quanto apprende l’Adnkronos, tanti ancora i nodi da ...

Autonomia - Vertice di governo a Palazzo Chigi sullo spacca-Italia. Salvini : qui per torvare accordo : Via a Palazzo Chigi al vertice sulla Autonomia differenziata. Alla riunione, oltre ai i ministri competenti sul dossier e al premier Giuseppe Conte, sono presenti i due vicepremier Luigi Di...