U&D | Angela Nasti | Giulia Cavaglià | Alessio e Manuel su Witty Tv il 26 luglio

U&D - la Mennoia su IG : 'Venerdì pubblicate le interviste ad Angela - Giulia e le scelte' : Nel corso della giornata di ieri, la caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, aveva annunciato che avrebbe dovuto fare una comunicazione in merito al programma che dirige. L'annuncio aveva lasciato spiazzati tutti i telespettatori. Ad ogni modo, numerose sono state le ipotesi in merito al contenuto di questo importantissimo messaggio. Proprio per questo motivo, nel momento in cui la notizia è trapelata, sul web è scoppiato il ...

U&D - la Mennoia : 'Venerdì 26 luglio su Witty Tv parleranno Giulia - Angela - Alessio e Manuel' : Raffaella Mennoia l'aveva preannunciato ieri: lunedì 22 luglio, sui profili ufficiali di Uomini e Donne, è stata pubblicata un'importante comunicazione. Tuttavia, pochi minuti fa, anche sull'account personale della redattrice romana è stato caricato un video nel quale lei stessa anticipa che venerdì 26 luglio, su Witty Tv, saranno visibili le interviste esclusive che hanno rilasciato Angela Nasti, Giulia Cavaglià, Alessio Campoli e Manuel ...

U&D - Angela Nasti posa con Bonifazi mentre la sorella Chiara conferma : 'Sono single' : Sembra che le sorelle Nasti non riescano ad essere felici nello stesso periodo: proprio quando Angela ha ritrovato l'amore, sua sorella Chiara è tornata single. Direttamente da Ibiza, dove sono in vacanza da qualche giorno, le due belle napoletane hanno usato i social network per informare i fan delle novità sentimentali che le riguardano: l'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram i primi selfie con Kevin Bonifazi, l'influencer ...

U&D : Crivellin pubblica su Instagram il numero di Angela - lei invita i fan a non chiamare : Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono una delle coppie formatesi a Uomini e Donne negli ultimi anni. I due stanno insieme da circa un anno, quando all'interno degli studi televisivi della De Filippi il bel Paolo decise di scegliere la corteggiatrice. Sui social i due sono sempre apparsi molto affiatati e complici, tra viaggi e momenti di vita quotidiana postata insieme. Di recente, i due hanno deciso di prendere casa e andare a convivere, ...

U&D - le sorelle Nasti in vacanza a Ibiza : Angela con Bonifazi - Chiara 'single' senza Ugo : L'estate delle sorelle Nasti, sembra essere iniziata all'insegna del gossip: se l'ex tronista Angela ha fatto parlare di sé prima per la rottura con Alessio Campoli e poi per la relazione con un calciatore del Torino, la fashion blogger Chiara è finita al centro dell'attenzione per una notizia opposta rispetto alla sorella. Negli ultimi giorni, infatti, si vocifera che la napoletana sia tornata single dopo quasi 2 anni: di Ugo Abbamonte, ...

U&D - Raffaella Mennoia su Angela Nasti : 'Invitata a settembre con Alessio - capiremo' : Il nuovo amore di Angela Nasti continua a far discutere: a meno di un mese dalla rottura con Alessio Campoli, infatti, la napoletana si è fidanzata con il calciatore granata Kevin Bonifazi. Ai fan di Uomini e Donne che hanno chiesto spiegazioni sul comportamento poco limpido dell'ex tronista, la redattrice Raffaella Mennoia ha fatto sapere che entrambi i protagonisti di questa storia sono stati invitati in studio a settembre per fare chiarezza ...

U&D : Luigi sottolinea le analogie tra Angela e Sara e lei replica : 'Adesso basta' : La relazione nata tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi ha scatenato la curiosità dei fan di Uomini e donne, chiamando in causa anche alcuni ex protagonisti del programma. Tra di essi, ha sorpreso l'intervento ironico di Luigi Mastroianni che ha notato i tanti punti in comune tra il percorso dell'influencer napoletana e quello di Sara Affi Fella la scorsa estate. All'epoca era stato lui la scelta della tronista, che poi però lo aveva lasciato dopo ...

U&D - Luigi Mastroianni accosta Angela Nasti a Sara : 'Ibiza - Serie A - mi rivedo in Alessio' : Da quando Angela Nasti è uscita allo scoperto con Kevin Bonifazi, sono stati in tanti a paragonarla ad un'altra tronista di Uomini e Donne che solo un anno fa ha avuto un comportamento alquanto analogo: Sara Affi Fella. Luigi Mastroianni, dopo aver visto la napoletana tra le braccia di un calciatore di Serie A a poco tempo dalla rottura con Alessio Campoli, ha avuto come un déjà-vu: anche lui, come il romano, è stato lasciato dopo un viaggio a ...

U&D - Angela Nasti sul flirt con Bonifazi : 'Sono felice - non spreco fiato a giustificarmi' : La frequentazione in corso tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi trova conferma nelle parole che la ragazza ha scritto su Instagram ieri per rispondere ad una persone che le ha puntato il dito contro per i gossip che sono circolati sul suo conto ultimamente. L'ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di essere molto felice e di non avere intenzione di giustificarsi perché è certa che tutti la giudicherebbero a prescindere, in qualsiasi momento sia ...

U&D : l'ex tronista Angela avrebbe ritrovato l'amore accanto al calciatore Bonifazi : Da qualche tempo sul web gira la voce che l'ex tronista di Uomini e Donne, Angela Nasti, starebbe frequentando un altro ragazzo dopo la rottura piuttosto prematura con Alessio Campoli. Dopo le indiscrezioni riguardo l'avvicinamento da parte di un imprenditore di Capri, ora la ragazza è stata avvistata a Napoli a pranzo in compagnia del difensore del Torino e della nazionale italiana Under 21, Kevin Bonifazi. Secondo alcune indiscrezioni ...

U&D - Angela Nasti starebbe frequentando il calciatore Kevin Bonifazi : Sono ormai passate parecchie settimane dalla rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli. I due si sono lasciati solo dopo 10 giorni dall'avvenuta scelta all'interno del programma televisivo Uomini e Donne. Intorno alla vicenda è nata una grossa polemica e la tronista è stata accusata di aver preso parte al talk solo per fare business. Molti telespettatori hanno addirittura iniziato a levare il "Segui" dal profilo Instagram della ragazza, come ...

Gossip U&D : Angela Nasti - dopo l'addio ad Alessio - starebbe ripensando a Mattia Marciano : Per chi batte davvero il cuore di Angela Nasti? Da quando è stata ufficializzata la rottura con Alessio Campoli, in tanti si sono domandati se la ragazza avesse già un nuovo amore, soprattutto a fronte delle tante segnalazioni che sono arrivate sul suo conto. La pagina Instagram della rivista Chi, a tal proposito, fa sapere che l'ex protagonista di Uomini e Donne starebbe ripensando ad una persona con la quale ha fatto coppia fissa fino a poco ...

Teresa e Luigi - ex U&D - punzecchiano Angela e Giulia : 'Serve tempo e essere corretti' : Da quando sono stati ufficializzati gli addii tra Angela Nasti e Alessio Campoli e tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, molti ex protagonisti di Uomini e Donne si sono esposti per commentare il tutto. Se Lorenzo Riccardi ha scherzato sulla "pericolosità" delle vacanze a Ibiza che alcuni colleghi hanno fatto prima di lasciarsi, Luigi Mastroianni e Teresa Langella hanno lanciato delle frecciatine non indifferenti alle troniste che si sono ...

U&D - la Mennoia dopo gli addii tra Giulia-Manuel e Alessio-Angela : 'Venite a raccontare' : Le rotture precoci tra Angela Nasti e Alessio Campoli e tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, hanno spinto alcuni fan di Uomini e Donne a "ribellarsi" sui social network: alla redattrice Raffaella Mennoia, infatti, in tanti hanno chiesto di invitare in studio entrambe le ex coppie per provare a fare chiarezza. La collaboratrice di Maria De Filippi, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto sapere che tutti i protagonisti di queste brevi storie ...