Fonte : affaritaliani

(Di martedì 23 luglio 2019) "Noi orgogliosamente siamo rompiscatole e se diciamo qualche no è perché serve ad arginare. Poi io chiedo che la magistratura faccia il suo dovere il prima possibile". Così Luigi Di. "Ho letto un'intercettazione in cui si dice che il M5s rompe le scatole per non dire un'altra cosa, ferma emendamenti che dovevano servire a fare business" Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Siri, frecciata di Di Maio a Salvini:'I nostri no contro interessi loschi' - BellaCiaoRos1 : RT @Affaritaliani: Siri, frecciata di Di Maio a Salvini: 'I nostri no contro interessi loschi' - Affaritaliani : Siri, frecciata di Di Maio a Salvini: 'I nostri no contro interessi loschi' -