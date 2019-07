Jakob Fuglsang si è ritirato dal Tour de France 2019 Video | caduta campione Liegi

Tour de France 2019 : Jakob Fuglsang costretto al ritiro nel corso della sedicesima tappa della Grande Boucle : Termina a 25 km dall’arrivo di Nimes l’avventura in questo Tour de France 2019 del danese Jakob Fuglsang. Il corridore della Astana Pro Team, nono in classifica generale, è stato costretto ad alzare bandiera bianca nelle fasi finali della sedicesima tappa della Grande Boucle, in conseguenza di una caduta. Il contraccolpo subito dal vincitore della Liège-Bastogne-Liège è stato tale che gli è stato impossibile continuare. Quasi tutti i ...

Tour de France – Jakob Fuglsang ‘boccia’ Alaphilippe : “è forte - ma non credo possa vincere. Vi spiego perchè” : Jakob Fuglsang non crede che Alaphilippe possa vincere il Tour de France: ecco l’analisi del ciclista danese al termine della 14ª Tappa della Grande Boucle Alaphilippe è il grande protagonista di questo Tour de France. Il ciclista Francese, sospinto dal tifo indiavolato dei connazionali, ha vinto nella giornata di ieri la cronometro di Pau difendendo la maglia gialla, riuscendo poi a resistere anche sul Tourmalet, chiudendo in ...

Tour de France 2019 - Jakob Fuglsang : “Ho grandi progetti - combatterò fino a Parigi. Ho pedalato senza troppo dolore” : Jakob Fuglsang aveva tremato durante la prima tappa del Tour de France, era caduto a 18 km dal traguardo ed era ripartito con evidenti escoriazioni e sangue sul volto. Il danese, tra i grandi favoriti per la conquista della Grande Boucle, si è comunque ripreso prontamente e oggi si è reso protagonista di una buona cronometro a squadre: il capitano dell’Astana ha guidato bene i propri compagni, accusando soltanto 21 secondi di distacco dal ...

Tour de France 2019 - bruttissima caduta di Jakob Fuglsang. Escoriazioni e sangue sul volto - grande dolore per il danese : Doveva essere una prima tappa senza particolari emozioni fino alla volata che metteva in palio la prima magia gialla e invece il Tour de France 2019 ha regalato subito un’incredibile colpo di scena: Jakob Fuglsang è caduto quando mancavano 18 km al traguardo di Bruxelles. Il capitano dell’Astana, uno dei grandi favoriti della vigilia quantomeno per il podio conclusivo a Parigi, è volato a terra e si è fatto molto male: Escoriazioni ...

Tour de France 2019 - Jakob Fuglsang : “Sfideremo il Team Ineos - l’obiettivo è il podio ma voglio vincere” : Jakob Fuglsang si presenta al Tour de France 2019 nel novero ristretto dei grandi favoriti per la conquista della maglia gialla, il danese ha disputato una stagione eccellente fino a questo punto e ora andrà a caccia del risultato di lusso alla Grande Boucle. Il capitano dell’Astana, capace di vincere il Giro del Delfinato e la Liegi-Bastogne-Liegi, sembra essere in grandissima forma e a 34 anni vuole lottare per un traguardo importante ...

Tour de France 2019 - Nairo Quintana : “Sono in ottime condizioni. Il rivale più temibile? Jakob Fuglsang” : Nairo Quintana si presenta al Tour de France 2019 come uno dei grandi favoriti della vigilia, il colombiano punta senza mezzi termina alla conquista della maglia gialla ed è pronto per affrontare gli altri big presenti alla Grande Boucle tra cui spiccano in particolar modo Geraint Thomas ed Egan Bernal. Il vincitore della Vuelta di Spagna 2016 ha parlato durante la conferenza stampa indetta dalla sua Movistar alla vigilia della partenza prevista ...

Tour de France 2019 : Jakob Fuglsang - l’occasione della vita. Condizione di forma straripante - il danese crede nel colpaccio : Jakob Fuglsang e l’anno della svolta. Il trentaquattrenne danese sarà il capitano designato del Team Astana all’imminente Tour de France 2019 dopo una prima parte di stagione da far invidia, la più bella della sua lunga carriera. Ed ecco quindi che, dopo l’ennesimo exploit dimostrato al Giro del Delfinato da lui conquistato, ossia il test più importante in vista della Grande Boucle, la breve corsa a tappe d’oltralpe gli ...

Tour de France : Fuglsang Jakob faro unico di un'Astana solida : Il vincitore del Critérium du Dauphiné 2019 Jakob Fuglsang sarà il leader dell' Astana al Tour de France 2019, con Alexey Lutsensko, Pello Bilbao e Gorka Izagirre come gregari di lusso. "Alla fine, solo uno può vincere il Tour de France, vedremo di cosa sarà capace questa squadra. Ma noi siamo pronti a lottare per il miglior risultato possibile", ha detto il manager dell'Astana Dmitriy Fofonov in una dichiarazione ai giornali rilasciata nei ...