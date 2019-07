Huawei è accusata di aver aiutato Pyongyang a costruire le sue reti wireless

Fonte : agi

(Di martedì 23 luglio 2019) Huawei ha aiutato il governo della Corea del Nord ae mantenere una delle reti telefoniche più repressive al mondo. Si chiama Koryolink, e secondo dei documenti esclusivi di cui il Washington Post è entrato in possesso, ha visto il coinvolgimento dell'azienda cinese per almeno otto anni, in collaborazione con un'altra società: la Panda International Information Technology, di proprietà del governo cinese. Ma la notizia arriva in un momento delicato per Huawei, che da tempo sta cercando di guadagnarsi la fiducia dei governi occidentali, dopo essere stata ripetutamentedagli Stati Uniti di essere asservita alle mire dell'intelligence di Pechino. A maggio di quest'anno, l'azienda cinese è stata inserita nella lista nera statunitense delle aziende straniere, ottenendo di fatto un divieto di esportare o importare prodotti dal mercato americano. E oggi un divieto ancora ...