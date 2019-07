Giulia Cavaglià smentisce il flirt con Pietro | ' Ve lo dirò io'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019)continua ad essere una delle protagoniste del gossip di Uomini e donne, dopo la sua rapida rottura con Manuel Galiano. L'ex tronista negli ultimi giorni è stata vista in compagnia di un ragazzo, un calciatore delle serie minori, facendo nascere il sospetto che tra loro sia in atto qualcosa in più di una semplice amicizia. I due sono stati sorpresi insieme al mare, in auto, in piscina e a cena e le voci riguardanti l'esistenza di una relazione sentimentale hanno cominciato a rimbalzare velocemente in rete. Stanca del chiacchiericcio e delle accuse secondo le quali lei sarebbe una persona arrivista,ha deciso di intervenire su Instagram attraverso un video al vetriolo. In esso ha chiarito di non essere fidanzata e ha chiesto maggiore tranquillità ai followers: sarà lei a parlare per prima se giungerà il momento di confermare un nuovo amore. La smentita di...

