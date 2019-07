Facebook | una falla in Messenger Kids permetteva ai minori di chattare con adulti non

L'uomo che ha avuto un incidente mentre faceva una diretta Facebook era sotto effetto di droga : E' risultato positivo al test tossicologico L'uomo che due settimane fa perse il controllo della sua auto sull'A29 Palermo-Mazara del Vallo, causando la morte di uno dei figli che erano a bordo. Fabio Provenzano, 34enne originario di Partinico tuttora ricoverato all'ospedale Villa Sofia di Palermo assieme al figlio Antonino di nove anni, guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'uomo è risultato positivo al livello due del test ...

Libra di Facebook o moneta digitale e pubblica per tutti? Una cosa è certa : la Bce non è pronta : Facebook, il social network con 2,5 miliardi di persone connesse, ha recentemente annunciato di volere emettere nel 2020 una nuova moneta privata globale, la Libra. Si tratta di un ulteriore e forse decisivo passo verso una moneta completamente privatizzata, denazionalizzata, liberalizzata e deregolamentata in mano a Facebook o ad un altro dei colossi digitali, come Amazon, Apple, Google e Microsoft. Libra sembra solo una carta prepagata per ...

Vercelli - consigliere comunale di FdI su Facebook : “Ammazzateli tutti ste lesbiche - gay e pedofili”. Arcigay chiede le dimissioni : “Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili“. Il messaggio omofobo è comparso, prima di essere cancellato dal suo stesso autore, sul profilo Facebook del vicepresidente del Consiglio comunale di Vercelli in quota Fratelli d’Italia e membro dell’Ordine provinciale dei medici e odontoiatri, Giuseppe Cannata. Le parole si riferiscono a un articolo di giornale postato il 13 luglio 2018 dal senatore leghista, Simone Pillon, in ...

Tragedia Jesolo - fa una foto sorridente sotto epigrafe vittima e la mette su Facebook : pestato : Spedizione punitiva contro l'autore di una foto considerata oltraggiosa alla memoria di una delle vittime dell'incidente di Jesolo, nel quale sono morti 4 ragazzi lo scorso weekend. L’uomo, padre di famiglia, sarebbe stato preso a pugni alla testa da sconosciuti.Continua a leggere

Nessuna conseguenza per Facebook : Negli ultimi giorni è successa una cosa strana che ha riguardato Facebook. La Federal Trade Commission (Ftc) ha approvato in via quasi definitiva la multa più alta della sua storia contro il social network, e una delle multe più grandi mai comminate dal governo americano: 5 miliardi di dollari, una

Facebook ha censurato una vignetta di Sio sul razzismo? : Con oltre 690mila fan, la pagina Facebook del disegnatore Sio è una delle più seguite nell’ambito dei fumettisti e illustratori italiani. Di recente sulla stessa pagina c’è stato qualche movimento più acceso del solito, in quanto Sio ha pubblicato diverse vignette che trattavano temi di attualità (come il caso della nave Sea Watch 3), nonostante la pretesa di alcuni suoi commentatori a cui non piaceva l’idea che lui si ...

Si schianta in auto mentre fa una diretta Facebook. Muore il figlio di 14 anni : L'uomo che ieri notte ha perso il controllo della sua auto sull'A29, causando la morte di uno dei due figli che erano a bordo della vettura con lui, stava trasmettendo un video in diretta in Facebook. L'episodio è emerso nell'ambito dell'indagine avviata dalla Procura di Trapani e coordinata dalla Polizia Stradale. Nell'incidente, avvenuto all'altezza dello svincolo Alcamo Est, è deceduto Francesco, 14 anni, mentre il secondo figlio, ...

Trump contro la criptovaluta Libra : “Poco affidabile. Se Facebook vuole diventare una banca rispetti le regole” : “Non sono un fan di bitcoin e altre criptovalute, che non sono soldi e il cui valore è altamente volatile e basato sul nulla. Allo stesso modo Libra, la ‘moneta virtuale’ di Facebook, avrà poco sostegno ed affidabilità. Se Facebook e altre compagnie vogliono diventare una banca devono ottenere un nuovo documento di autorizzazione bancaria ed essere soggetti a tutte le regole bancarie, come le altre banche, sia nazionali che ...

"Se Facebook vuole diventare una banca deve seguire le regole bancarie". Trump contro Libra : Donald Trump attacca Libra, la criprovaluta proposta da Facebook. “Non sono un fan di bitcoin e altre criptovalute, che non sono soldi e il cui valore è altamente volatile e basato sul nulla”, twitta il presidente americano. “Similmente Libra, la ‘moneta virtuale’ di Facebook, avrà poco sostegno ed affidabilità. Se Facebook e altre compagnie vogliono diventare una banca devono ottenere un nuovo ...

Final Fantasy VII Remake : la versione per Xbox One compare su una pagina Facebook : Final Fantasy VII Remake, o meglio, la prima parte del Remake, uscirà il prossimo anno su PlayStation 4, ma non è chiaro se il gioco sarà solo un'esclusiva temporanea per la console di Sony.Tuttavia, come riporta Wfftech, sulla pagina Facebook della divisione tedesca di Xbox è apparso un post che indicherebbe l'arrivo del gioco anche su Xbox One. Nonostante il post sia stato rimosso in seguito, un utente di ResetEra ha fatto uno screenshot e lo ...

Mediterrana lancia una raccolta fondi su Facebook per pagare le multe. Sea Watch : "Dividiamo le donazioni per Carola" : L'armatore Alessandro Metz: " Abbiamo due navi sotto sequestro ma dobbiamo tornare in mare quanto prima". Già raccolti 30.000 euro, obiettivo a 300.000

Libra - così Facebook flirta col mondo della finanza. Il ruolo delle banche centrali per scongiurare una valuta virtuale globale : Svolta? Certamente. Destinata al successo? Forse. Potenzialmente pericolosa? Sì. L’ingresso di un peso massimo del web nel mondo delle valute digitali era solo questione di tempo. Sono anni che Amazon, Apple, Facebook e Google “flirtano” con il mondo della finanza. Licenze bancarie (Facebook in Irlanda), accordi con grandi banche per carte di credito dedicate (Amazon prime), sistemi di trasferimento dei soldi (Apple e Facebook). Sinora la ...

Sarin : cos’è e sintomi del gas nervino mortale trovato in una busta recapitata a Facebook : Il Sarin è un gas nervino che colpisce il sistema nervoso centrale fino alla morte. Vediamo insieme cosa c'è da sapere sul gas che ha fatto scattare l'allarme sicurezza nel quartier generale di Facebook a Menlo Park: in una busta recapitata all'ufficio postale dell'azienda infatti è stata identificata la presenza di Sarin.Continua a leggere