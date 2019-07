Daimler - La Baic acquista il 5% delle azioni

Fonte : quattroruote

(Di martedì 23 luglio 2019) Laha acquisto il 5% circa del capitale dellarafforzando la componente "cinese" nell'azionariato del gruppo tedesco proprietario del marchio Mercedes. Dall'anno scorso il primo socio, con circa il 9,7% del capitale è, infatti, Li Shufu, fondatore e proprietario della Zhejiang Geely Holding, a sua volta titolare del controllo della Geely, della Volvo e della Lotus.Legami storici. L'ingresso della società statale cinese nel capitale dellarafforza i legami ormai storici tra le due aziende. La prima forma di collaborazione risale al lontano 1984 e gli accordi industriali firmati nel tempo hanno portato alla costituzione di joint venture industriali, tra cui la Beijing Benz Automotive Co. Ltd. (BBAC) dedicata alla produzione e la commercializzazione di vetture a marchio Mercedes in Cina. Lapossiede anche il 9,6% della società operativa...

repubblica : Daimler sempre più cinese: Baic compra il 5% [news aggiornata alle 09:26] - EnricoSangiani : Daimler, cinese Baic acquista il 5% - Ultima Ora - ANSA - rep_economia : Daimler sempre più cinese: Baic compra il 5% [aggiornamento delle 09:26] -