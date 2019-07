Classifica Tour de France 2019 | sedicesima tappa | Alaphilippe resta in maglia gialla

Classifica Tour de France 2019/ Maglia gialla Alaphilippe : i ritirati dalla corsa : Classifica Tour de France 2019: la Maglia gialla da leader è sulle spalle di Julian Alaphilippe anche alla vigilia della 16tappa, oggi a Nimes.

Tour de France - Vincenzo Nibali attacca la Bahrain-Merida : “Costretto a fare Classifica dalla squadra - io puntavo alla tappe. Non si capisce chi comanda” : Vincenzo Nibali sta cercando di stringere i denti al Tour de France, lo Squalo accusa oltre un’ora di ritardo dalla maglia gialla Julian Alaphilippe e le due fughe da lontano in cui si è inserito non sono arrivate al traguardo. Il siciliano ripartirà oggi dopo il giorno di riposo e spera di essere protagonista sulle Alpi, nel frattempo si è tolto dei sassolini dalle scarpe rilasciando dalle dichiarazioni scottanti al Corriere della ...

Tour de France 2019 - Geraint Thomas : “E’ stata una giornata positiva. Ho recuperato un po’ di tempo in Classifica” : E’ stata una tappa scoppiettante quella di oggi da Limoux a Foix Prat. Gli uomini di classifica si sono dati battaglia senza esclusione di colpi. Per la prima volta in difficoltà la maglia gialla Julian Alaphilippe, scatenato, invece, Thibaut Pinot che si è piazzato alle spalle si Simon Yates, che ha conquistato la seconda vittoria al Tour de France 2019. Egan Bernal ha ceduto il passo al ciclista Francese ma è rimasto vicino ai primi. Più ...

Tour de France – Errore Alaphilippe - accorcia Pinot : ecco la nuova Classifica generale dopo la 15ª Tappa : Alaphilippe sbaglia nel finale della 15ª Tappa e perde un po’ del vantaggio maturato fin qui, accorcia un Thibaut Pinot in grande spolvero: ecco la nuova classifica generale del Tour de France Finale emozionante quello della 15ª Tappa del Tour de France. Simon Yates si è preso la vittoria con una fuga solitaria, ma il ciclista britannico non ha influito sulla classifica generale. Diversamente invece da Thibaut Pinot che, dopo la ...

Tour de France – Alaphilippe prende il largo sul Tourmalet : la nuova Classifica generale dopo la 14ª tappa : Il corridore della Quick-Step chiude al secondo posto dietro Pinot, guadagnando terreno su Thomas e Kruijswijk La quattordicesima tappa del Tour de France esalta Pinot e Alaphilippe, con il primo che si prende lo storico Tourmalet e il secondo che allunga in classifica generale. Il corridore della Deceuninck-Quick Step chiude al secondo posto guadagnando su tutti i propri avversari, in particolare sul primo inseguitore Geraint Thomas, ...

Classifica Tour de France 2019 - quattordicesima tappa : Alaphilippe in maglia gialla anche dopo il Tourmalet - perde terreno Thomas : Julian Alaphilippe resta saldamente in maglia gialla al termine della quattordicesima tappa del Tour de France 2019. Il Francese è riuscito a resistere alla grande in questo tappone di montagna sui Pireni, con arrivo in salita sul mitico Tourmalet e ha aumentato il proprio vantaggio in Classifica generale. In difficoltà invece nel finale il britannico Geraint Thomas, che perde oltre 30”. Bene l’olandese Steven Kruijswijk, che resta sul podio ...

Tour de France – Thibaut Pinot è il signore del Tourmalet - Alaphilippe fa il vuoto in Classifica : che legnata per Thomas : Doppietta tutta Francese sul Tourmalet, Pinot si prende una splendida vittoria davanti alla maglia gialla Alaphilippe che guadagna su tutti i principali avversari Splendido Thibaut Pinot sul Tourmalet, il corridore Francese si prende la quattordicesima tappa del Tour de France, tagliando per primo il traguardo piazzato in cima alla storica montagna transalpina. AFP/LaPresse Il corridore della Groupama stacca tutti negli ultimi metri dopo ...

Tour de France 2019 - Classifica generale ben delineata e distacchi importanti. Thomas favorito - Mas possibile rivelazione. E Alaphilippe… : La cronometro di Pau ha dato le prime grandi sentenze, e c’era da aspettarselo. Siamo alla vigilia del Tourmalet che delineerà ancor di più la classifica generale, ma già oggi abbiamo assistito a diversi top e ad altrettanti flop. Dalla prova superlativa di Julian Alaphilippe alla catastrofe del connazionale Romain Bardet; oppure dall’ormai confermata leadership in casa Ineos di Geraint Thomas, rispetto ad un Egan Bernal che ha ...

Tour de France – Alaphilippe allunga dopo la cronometro di Pau : la nuova Classifica generale : Alaphilippe allunga dopo la cronometro di Pau su Geraint Thomas e i suoi rivali: la nuova classifica generale dopo la 13ª tappa Fortissimi applausi, oggi a Pau, per Julian Alaphilippe: il Francese della Quick Step si è aggiudicato la cronometro individuale di oggi, valida per la 13ª tappa del Tour de France, impedendo così ai rivale di avvicinarsi in classifica generale e difendendo egregiamente la maglia gialla. Niente da fare per Geraint ...

Tour de France 2019 - risultato e Classifica della tredicesima tappa Pau-Pau : straordinario Julian Alaphilippe - vince la cronometro e allunga in Classifica : Stratosferico Julian Alaphilippe che ha vinto la cronometro di Pau, allungando ancora di più in classifica. In seconda posizione il favorito della vigilia Geraint Thomas. A chiudere il podio dell’attesissima tredicesima tappa del Tour de France 2019 Thomas De Gent. Ordine d’arrivo Pau-Pau 1 Julian Alaphilippe 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 00H 35′ 00” – – – 2 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 00H 35′ ...

Classifica Tour de France 2019 - tredicesima tappa : Julian Alaphilippe rafforza la maglia gialla - Steven Kruijswijk sale sul podio virtuale : Julian Alaphilippe rafforza ulteriormente la maglia gialla al termine della tredicesima tappa del Tour de France 2019. Il Francese ha realizzato una prestazione straordinaria nella cronometro individuale di Pau, conquistando il successo e aumentando così di 14” il proprio vantaggio nei confronti del britannico Geraint Thomas. Sul terzo gradino del podio virtuale sale invece l’olandese Steven Kruijswijk, con il colombiano Egan Bernal che scivola ...

Classifica Tour DE FRANCE 2019/ Alaphilippe maglia gialla : Thomas è in agguato : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2019: maglia gialla e altre graduatorie, Julian Alaphilippe conserva la leadership ma rischia nella cronometro di venerdì.

Tour de France 2019 - tredicesima tappa Pau-Pau : i possibili distacchi della cronometro tra gli uomini di Classifica. Geraint Thomas all’attacco : Dopo una prima frazione sui Pireni decisamente interlocutoria, il Tour de France 2019 si appresta a vivere una giornata dall’importanza fondamentale nella lotta per la classifica generale. La tredicesima tappa sarà infatti una cronometro individuale di 27.2 km con partenza ed arrivo in programma da Pau e con un tracciato che si adatta sicuramente alle caratteristiche degli specialisti. Nella prima parte si troveranno un paio di brevi ...

Tour de France – Alaphilippe resta al comando - la Classifica generale dopo la dodicesima tappa : Il ciclista Francese rimane in maglia gialla dopo la dodicesima tappa del Tour de France, precedendo Thomas di un minuto e dodici secondi. Lontani gli italiani Simon Yates vince la dodicesima tappa del Tour de France, la Tolosa-Bagneres de Bigorre di 209.5 chilometri. Il corridore inglese della Mitchelton-Scott precede Pello Bilbao e Gregor Mühlberger, facendo sua la prima tappa pirenaica. In testa alla classifica generale rimane sempre ...