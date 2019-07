Catania | è fatta per l’arrivo dell’attaccante Di Molfetta

CalcioWeb : #Catania, è fatta per l'arrivo dell'attaccante #DiMolfetta - Noovyis : (Esclusiva: Catania, è fatta per Di Molfetta. Contratto triennale) Playhitmusic - - bambozs : @Pelamity @LRVicenza @Reggina_1914 @NovaraChannel @virtusfranca_c @fclubsuedtirol @uscittadifasano @Catania Va fatt… -

(Di martedì 23 luglio 2019) Il Calciocomunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Piacenza Calcio 1919 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Di, nato a Sesto San Giovanni (Milano) il 23 giugno 1996. L’attaccante lombardo, che ha sottoscritto un contratto triennale, conta 127 presenze nei tre gironi di terza serie tra campionato e playoff, sommate con le maglie della società emiliana (nel 2018/19, 38 gare con 2 reti e 10 assist), del Vicenza, del Prato, del Rimini e, nel raggruppamento meridionale, del Benevento, nella prima parte della stagione 2015/16 conclusa con la promozione in B della formazione campana. Cresciuto calcisticamente nel “vivaio” del Milan, compiendo la trafila nell’arco di tredici anni, Diha realizzato dal 2013 al 2015 ben 23 gol in 39 partite disputate nel torneo Primavera e nella Viareggio Cup, vinta dai ragazzi guidati da Filippo ...

Non solo Mazzarani, in questi minuti il Catania ha piazzato un altro colpo. È fatta per Davide Di Molfetta, classe 1996 ex Milan, esterno offensivo di talento.