Caporalato | truffa all’Inps nel ragusano | 293 indagati 3

Caporalato : truffa all’Inps nel ragusano - 293 indagati (4) : (AdnKronos) – Ad occuparsi del reclutamento dei finti braccianti agricoli, la maggior parte dei quali si trovavano fuori dal territorio nazionale mentre risultavano a lavoro in Italia, erano due tunisini. L’organizzazione criminale era in grado di fornire svariati servizi agli extracomunitari con un vero e proprio tariffario a seconda delle esigenze. Particolarmente grave è il caso di un operaio assunto in nero che a causa di ...

Caporalato : truffa all’Inps nel ragusano - 293 indagati (2) : (AdnKronos) – In particolare, per quanto riguarda l’operazione ‘Ingaggio’, sono 180 le persone indagate in questo filone. Le indagini hanno preso il via dall’analisi di una evidente sproporzione (oltre il 700%) tra le giornate di lavoro che gli imprenditori segnalavano all’Inps mensilmente e quelle desunte dai dati statistici regionali sulla base dei terreni in uso agli indagati. Agli arresti domiciliari ...