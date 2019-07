Beppe Grillo ironizza sul Mandato zero | Il mandato in corso è il primo

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 23 luglio 2019)dice la sua sul “”, la formula lanciata da Luigi Di Maio per superare il vincolo dei due mandati per gli esponenti del Movimento 5 stelle. Su Twitter il fondatore: “Ilora è inè ildi un lungo viaggio... ma di andarmene a casa non ho proprio il coraggio...”. Eaccompagna le sue parole con un link a un pezzo di Julio Iglesias dal titolo evocativo: “Se mi lasci non vale”."Il #ora è inè ildi un lungo viaggio...ma di andarmene a casa non ho proprio il coraggio..." https://t.co/OtL4yMOGCf—(@) July 23, 2019Leggi anche...per i consiglieri comunali e apertura alle liste civiche. Di Maio spiega la riorganizzazione del partito "Ilè come ...

lauraboldrini : “È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Cioè, è un mandato che non vale”, dice… - beppe_grillo : 'Il #mandato ora è in corso è il primo di un lungo viaggio...ma di andarmene a casa non ho proprio il coraggio...' - beppe_grillo : Ed eccoci arrivati alla 71esima settimana del Blog (Belin, che coincidenza, proprio oggi!) -