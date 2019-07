Anticipazioni spagnole Una Vita | Felipe inizia una relazione segreta

Una Vita Anticipazioni spagnole : Rosina lascia Acacias - Liberto disperato : anticipazioni spagnole Una Vita: Rosina lascia Acacias senza il suo Liberto Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano la partenza di Rosina. La madre di Leonor lascia Acacias! Una brutta notizia per i fan della nota soap, visto che la donna fa parte della trama sin dalla prima puntata. Le circostanze portano Rosina a prendere […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Rosina lascia Acacias, Liberto disperato proviene da Gossip e ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Prudencio scopre che Lola ha ucciso il padre violento : Grandi cambiamenti attendono i telespettatori spagnoli de Il Segreto che, nelle prossime puntate, assisteranno all'uscita di scena di una coppia storica. Dopo le nozze e il chiarimento con Alvaro Fernandez che restituirà loro il denaro rubato, Isaac ed Elsa decideranno di tornare nel loro paese di origine per occuparsi di alcune importanti faccende legali. In concomitanza con la loro partenza, però, una coppia conquisterà maggiore spazio e ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Francisca consola Julieta - è finalmente tregua! : La Montenegro apre il suo cuore alla nemica, raccontandole che anche lei in passato è stata vittima di indicibili abusi.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Liberto accusato di stupro finisce in carcere! : Il povero Seler, caduto nella trappola di Genoveva, non solo perderà la sua Rosina, ma finirà addirittura in carcere.

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Carmelo cade nella trappola di Fernando - ma il Mesia ha fatto male i suoi conti... : Sono salvi solo grazie all'intervento di Severo e Mauricio, Fernando ha infatti rischiato di rimanere vittima della sua stessa trappola!

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Alvaro restituisce i soldi a Elsa che torna a casa : Buone e cattive notizie si alterneranno nelle puntate de Il Segreto, che verranno trasmesse in Spagna dal 22 al 26 luglio. In tale periodo Isaac ed Elsa faranno ritorno dall'incontro con Alvaro, il medico che aveva abbandonato la Laguna davanti all'altare. Fortunatamente tale appuntamento non avrà esiti infausti e lui restituirà alla sua ex fidanzata quanto le aveva sottratto ingiustamente. Il denaro permetterà ai due sposi di guardare con ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Il nuovo incubo di Maria si chiama Dori Vilches : Maria sarà affidata alle cure dell'infermiera Dori Vilches, una donna dal carattere duro e che sottoporrà la Castañeda a estenuanti esercizi di riabilitazione.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Antonito e la sua nuova invenzione : Antoñito ha una nuova invenzione da proporre alla fiera. Riuscirà a conquistare la fiducia di suo padre e ad assicurarsi un futuro roseo con Lolita?

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : dopo le nozze - Isaac e la Laguna lasciano Puente Viejo : Una storica coppia della telenovela Il Segreto potrebbe uscire definitivamente di scena nelle prossime puntate spagnole. I due personaggi in questione sono Elsa e Isaac che, dopo una lunga separazione e intrighi a non finire, realizzeranno il loro sogno d'amore, diventando marito e moglie. Ciò sarà possibile solo dopo la morte di Antolina che, nel disperato tentativo di uccidere Isaac, cadrà da un burrone e morirà. Ci sarà poi un ultimo ostacolo ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Prudencio confessa a Lola di amarla : Le Anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole saranno caratterizzate da interessanti novità riguardanti una delle coppie più amate del momento: Prudencio e Lola. Quest'ultima, interpretata dall'attrice Lucia Margó, è un personaggio ancora inedito in Italia ma il suo arrivo sancirà un'incredibile cambiamento nella vita del fratello di Saul. Archiviato definitivamente il suo interesse per Julieta, Samuel perderà la testa per Lola, ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Peña si costituisce per salvare Flora : Dopo essere fuggito come un vigliacco, Peña ci ripensa e torna per salvare Flora dal carcere. Quale sarà l'epilogo di questa vicenda?

Una Vita Anticipazioni spagnole : Rosina decide di lasciare Acacias : anticipazioni spagnole Una Vita: Rosina vuole lasciare Acacias Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda in Spagna, i telespettatori vedranno Rosina prendere una scelta importante. Purtroppo, la Rubio decide di lasciare Acacias per qualche tempo, al fine di riordinare i suoi pensieri. Il tutto accade dopo il tradimento di Liberto, il quale si ritrova […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Rosina decide di lasciare Acacias ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole : Liberto chiede alla moglie di non lasciare Acacias 38 : Rosina e Liberto continueranno ad attraversare una fase di profonda crisi nelle puntate spagnole di Una Vita in onda dal 15 al 19 luglio. In tale periodo, infatti, il nipote di Susana tenterà di convincere la moglie a concedergli un'altra possibilità dopo l'errore da lui commesso. Ma le sue parole non sembreranno avere alcun esito, al punto che la donna mediterà di lasciare Acacias 38 per riprendersi da quanto accaduto. Riuscirà Liberto a farle ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Don Berengario scopre di essere padre : Le Anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole sanciscono l'entrata in scena di un nuovo personaggio, destinato a portare con sé il suo carico di sorprese e di misteri. La persona in questione sarà Esther, il cui passato andrà in qualche modo a legarsi con quello di Don Berengario. Interpretata dall'attrice Patrizia Delgado, la giovane si presenterà a Puente Viejo con una foto della madre Marina, una donna che molti anni prima ...